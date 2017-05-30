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اليوم.. وزير الرياضة يجتمع باللجنة العليا لمونديال السلة للشباب

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اليوم.. وزير الرياضة يجتمع باللجنة العليا لمونديال السلة للشباب اليوم.. وزير الرياضة يجتمع باللجنة العليا لمونديال السلة للشباب

التحرير

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يجتمع المهندس خالد عبد العزيز وزير الشباب والرياضة عصر اليوم الثلاثاء، بأعضاء اللجنة العليا لبطولة العالم لكرة السلة للشباب تحت 19 سنة التي تستضيفها خلال الفترة من 1 إلى 9 يوليو القادم للوقوف على أخر الاستعدادات الخاصة باستضافة البطولة علي مجمع الصالات باستاد القاهرة واستعراض أخر المستجدات ومتابعة ما تم مناقشته في الاجتماع السابق.

وصرح عبد العزيز بأن هذا الاجتماع يأتي في إطار المتابعة المستمرة لحل أى عقبات مبكرا تحول دون خروج البطولة بالشكل المتميز، وتليق بسمعة مصر الدولية في تنظيم البطولات الرياضية الكبرى بما تملكه من بنية تحتية ومنشأت رياضية ومقومات سياحية.

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كان الاجتماع السابق قد شارك فيه أشلى جرين مدير المسابقات بالاتحاد الدولي لكرة السلة والذي يتابع مجريات الأمور وتناقش فى تأمين دخول الجماهير وتنظيم بوابات الاستاد مشيدًا بمنشآت استاد القاهرة.

كما تناول الاجتماع السابق آخر تطورات أرضيات الصالة المغطاة والتنسيق مع الاتحاد المصري للكرة الطائرة بشأن بطولة الدروي العالمي للكرة الطائرة التي تتم بالتوازي مع كأس العالم للسلة، وأيضًا دور وزارة الاتصالات في توفير خدمات الانترنت للفرق المشاركة وللمركز الصحفي وقاعات المؤتمرات الصحفية، وكذلك دور وزارة الداخلية في تأمين البطولة، كذلك دور المتطوعين في تنظيم البطولة بمشاركة 250 متطوعًا ومتطوعة، وذلك بمشاركة ممثلي الوزرات والهيئات المعنية بالبطولة.

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التحرير

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