بعد 4 أيام من الحادث.. ترامب يصف اعتداء بورتلاند بـ"غير المقبول"

كتبت- رنا أسامة:

بعد مُضيّ أكثر من أربعة أيام على حادث طعن رجلين حتى الموت حاولا منع مهاجم من مضايقة امرأتين مسلمتين على متن قطار ركاب في بورتلاند، خرج الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يُندّد بالحادث، واصفًا إياه بـ"غير المقبول".

وجاء ذلك في تغريدة كتبها ترامب على حسابه على موقع تويتر، أمس الإثنين، قال فيها: "الاعتداءات العنيفة في بورتلاند الجمعة غير مقبولة. كان الضحايا يقفون في وجه الكراهية والتعصب. صلواتنا لهم".

وتأتي التغريدة -على ما يبدو- استجابةً للدعوة التي أطلقها مجلس العلاقات الأمريكية- الإسلامية (كير)، قبل أيام، لترامب بإدانة اعتداء أوريجون والتنديد بما يراه المجلس تزايدًا في المشاعر المعادية للإسلام.

وقال المدير التنفيذي للمجلس نهاد عوض "يجب أن يعلن الرئيس ترامب شخصيا أنه ضد المدّ المتصاعد للخوف من الإسلام وغيره من أشكال التعصب والعنصرية في بلادنا والتي أثارها عبر تصريحاته وسياساته وتعييناته مما أثر سلبًا على مجتمعات الأقليات".

وبحسب بيان صادر عن إدارة شرطة بورتلاند، فإن الهجوم وقع عصر الجمعة الماضي، عندما بدأ رجل يصرخ بإهانات عرقية ودينية موجهة لامرأتين مسلمتين على متن قطار في محطة هوليوود ترانزيت.

وتعرض ثلاثة رجال تدخلوا في الأمر للطعن وفارق اثنان منهم الحياة، وفق موقع "فرانس 24".

وقالت الشرطة إنها ألقت القبض على المهاجم ويدعى جيريمي جوزيف كريستيان (35 عامًا) من بورتلاند بعدما نزل من القطار بفترة وجيز، . وصدر أمر باحتجازه دون كفالة.