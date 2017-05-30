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اليوم.. البرلمان يناقش الحساب الختامي لموازنة الدولة

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اليوم.. البرلمان يناقش الحساب الختامي لموازنة الدولة اليوم.. البرلمان يناقش الحساب الختامي لموازنة الدولة

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يعقد مجلس النواب، برئاسة الدكتور علي عبد العال، جلسته العامه الثانية خلال شهر رمضان ظهر اليوم؛ لمناقشة عدد من تقارير اللجان النوعية بشأن عدد من مشروعات القوانين المحالة إليها، وعلي رأسها مشروعات قوانين الموازنة العامة للدولة.

ويبدأ المجلس عمله بمناقشة نظر التقرير العام، بشأن حساب ختامى الموازنة العامة للدولة وحساب ختامى الهيئات العامة الاقتصادية، والهيئة القومية للإنتاج الحربى ، وحساب ختامى الخزانة العامة عن السنة المالية 2015 / 2016، ومشروع قانون بربط حساب ختامى الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2015/2016، ومشروعات قوانين بربط الحساب الختامى لموازنات الهيئات الاقتصادية للسنة المالية 2015/2016 "وعددها 50 مشروعاً"، ومشروع قانون بربط حساب ختامى موازنة الهيئة القومية للإنتاج الحربى عن السنة المالية 2015/2016، ومشروع قانون باعتماد الحساب الختامى لموازنة وزارة العدل والجهات التابعة لها (الجهات المعاونة) عن السنة المالية 2015/2016.

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كما يناقش المجلس تقرير اللجنة المشتركة من لجنتى الإعلام والثقافة والآثار والشئون الدستورية والتشريعية، عن مشـروع قـانـون مقـدم مـن النائب أسامة هيكل و ( 87 ) عضوًا آخرين، بشأن إنشاء نقابة للأثريين.

ووفقاً لجدول أعمال الجلسة، ستشمل جلسة اليوم مناقشة تقريرا اللجنـة المشتركـة من لجنة التعليم والبحث العلمى ومكتب لجنة العلاقات الخارجية بشأن قـرار رئيـس الجمهورية بالموافقة على الإتفاق الفرعى بين حكومتى وكندا بشأن تنفيذ برنامج تلبية الاحتياجات التعليمية العاجلة فى المجتمعات المضيفة للاجئين فى مصر، وقرار رئيس الجمهورية بالموافقة على الإتفـاق الفرعى بيـن حكــومتى جمهــوريـة مصـــر العــربيــة وكنــدا بشــأن تنفيــذ مشــروع التغــذيـة المـدرسيــة فــى المجتمعــات المضيفـة للاجـئيــن بمصــر.

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