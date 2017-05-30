الأرصاد عن طقس غدًا الأربعاء: حار على كافة أنحاء البلاد

كتبت- مادي غيث:

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن يسود غدًا الأربعاء، طقس معتدل على السواحل الشمالية حار على الوجه البحري والقاهرة شديد الحرارة على جنوب البلاد نهارًا لطيف ليلًا.

وقالت هيئة الأرصاد في بيان صحفي، أن السحب المنخفضة والمتوسطة ستظهر على شمال البلاد كما تقل الرؤية فى الشبورة المائية صباحا على السواحل الشمالية والوجه البحري والقاهرة ومدن القناة والرياح أغلبها شمالية شرقية معتدلة تنشط غربًا، كما تنشط على البحر الأحمر جنوبا مما يؤدى إلى اضطراب الملاحة البحرية هناك.

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط معتدلة وارتفاع الموج فيه ما بين متر ونصف إلى مترين والرياح شمالية شرقية، أما عن حالة البحر الأحمر معتدلة إلى مضطربة وارتفاع الموج فيه ما بين مترين إلى مترين ونصف والرياح شمالية غربية.

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدا على محافظات ومدن مصر:

الصغرى العظمى

القاهرة 22 37

الإسكندرية 20 29

مطروح 19 27

بورسعيد 21 27

دمياط 22 26

بلطيم 20 27

الإسماعيلية 20 37

السويس 20 38

العريش 16 30

نخل 15 37

طابا 21 37

الطور 23 35

مرسى علم 28 37

الغردقة 26 37

شرم الشيخ 28 38

رفح 19 29

كاترين 18 33

سيوة 19 37

المنيا 22 39

الفيوم 22 39

رأس سدر 22 38

أبوسمبل 27 43

وسط الدلتا 21 36

أسيوط 25 40

سوهاج 26 42

الأقصر 27 45

أسوان 29 45

شلاتين 24 41

حلايب 26 39

الوادى الجديد 28 45

قنا 27 43

نويبع 27 33

السلوم 17 25