وزير التعليم العالي: تطبيق زيادة حافز الجودة لأعضاء تدريس الجامعات قريبًا

كتب- محمد قاسم:

ترأس الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، اجتماع مجلس جامعة عين شمس بحضور الدكتور عبد الوهاب عزت رئيس الجامعة، والدكتور محمود المتيني عميد كلية الطب ورئيس مجلس إدارة المستشفيات بالجامعة، وذلك بمقر مركز التدريب وتطوير التعليم بمستشفيات جامعة عين شمس.

وفي بداية الاجتماع قدم الوزير التهنئة لأعضاء مجلس الجامعة بمناسبة حلول شهر المعظم، راجياً من الله عز وجل أن يجعله شهرًا سعيدًا على جميع المصريين.

وأكدعبد الغفار، على أهمية الدور الذي تقوم به جامعة عين شمس في مجال البحث العلمي والتعليم وخدمة المجتمع، آملاً أن تظل كما كان العهد دائماً بها بيتًا وطنيًا في مختلف العلوم وتطبيقاتها.

وأضاف أنه من منطلق الحرص على الدور المجتمعي للجامعات فقد تم تخصيص دعمًا ماليًا من أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا لمشروع تطوير العشوائيات الذي تشارك فيه الجامعات المصرية، وذلك بواقع 300 ألف جنيه لكل جامعة.

وأوضح عبد الغفار أن هناك جهوداً تبذل حاليا مع وزارة المالية لزيادة حافز الجودة بالجامعات خلال الفترة المقبلة، بالإضافة إلى صرف العلاوتين اللتين أقرهما مجلس الوزراء بدءًا من شهر يوليو القادم أولهما بقيمة 10% باعتبار أن أعضاء هيئة التدريس من غير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية وثانيهما قيمتها 7% يتمتع بها كافة العاملين بالدولة لمواجهة الغلاء.

ولفت إلى أنه تم إقرار زيادة المعاشات بنسبة 15% وتخفيض الضرائب التي كانت تستقطع من المرتبات.

وأشار إلى أنه يتم حاليًا الإعداد لوضع نموذج للتأمين الصحي الشامل لأعضاء هيئة التدريس بالجامعات بالتعاون مع أفضل شركات التأمين الصحي؛ وذلك حرصاً على تقديم الخدمة الصحية والطبية التي تليق بعضو هيئة التدريس فضلاً عن تخفيف العبء عن المستشفيات الجامعية.

وأوضح عبد الغفار أن الوزارة حالياً بصدد إعادة وتأهيل معهد إعداد القادة بحلوان؛ وذلك نظراً للدور المهم الذي يقوم به المعهد في إعداد الكوادر الطلابية القيادية وإعداد الشخصية المتكاملة للطلاب، داعياً الجامعات للمشاركة في أعمال تطوير هذا المعهد حتي يستطيع النهوض برسالته على الوجه الأكمل.