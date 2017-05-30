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بالصور.. إصابة 6 أشخاص في حادث تصادم أعلى كوبري الشهيد بمدينة نصر

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مصراوي Masrawy

بالصور.. إصابة 6 أشخاص في حادث تصادم أعلى كوبري الشهيد بمدينة نصر

10:06 ص الثلاثاء 30 مايو 2017

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بالصور.. تهشم سيارتين سقطت عليهما شجرة بشارع الجيش

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بالصور.. تهشم سيارتين سقطت عليهما شجرة بشارع الجيش

كتب- علاء عمران:

أصيب 6 أشخاص، اليوم الثلاثاء، في حادث تصادم 5 سيارات بكوبري الشهيد في مدينة نصر، الأمر الذي أدى إلى ظهور كثافات مرورية في الاتجاهين أمام قائدي المركبات للمتجه من ميدان محمد زكي، ومحور المشير طنطاوي، وصولاً إلى مستشفى الشرطة ومدينة نصر.

وعلى الفور انتقل رجال الإدارة العامة لمرور القاهرة، وبصحبتهم ونش مرور لإزالة حطام الحادث الذي نتج عنه وقوع إصابات، وتم نقلهم للمستشفى لتلقى العلاج، وجارى تيسير الحالة المرورية بالطريق.

تلقت غرفة عمليات الإدارة العامة لمرور القاهرة بلاغًا من الخدمات المعينة أعلى كوبري الشهيد بوقوع حادث مروري أثر على الاتجاهين لحركة السيارات، وبدوره أمر اللواء علاء متولي مدير المرور بانتقال رجال المرور إلى المكان لسحب الكثافات المروية الناجمة عن الحادث وإعادة حركة السيارات لطبيعتها مرة أخرى.

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مصراوي Masrawy

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