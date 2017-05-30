رسميًا.. روما يعلن رحيل سباليتي

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أعلن نادي روما الإيطالي، رحيل لوتشيانو سباليتي، مديره الفني عن أروقة الفريق، وذلك حسبما أعلن ذئاب روما، اليوم الثلاثاء، عبر الموقع الرسمي للجيلاروسي.

وكانت قد أفادت شبكة (ميدياست سبورت) الإيطالية، في وقت سابق أن لوتشيانو سباليتي، اقترب من الرحيل عن صفوف الذئاب، نهاية الموسم الحالي، وسيتولى القيادة الفنية لنادي إنتر لمدة موسمين مع خيار لسنة إضافية "ثالثة"، وبراتب سنوي يقدر بـ4 مليون يورو.

وقال روما في بيانه الرسمي "علاقة روما مع المدرب سباليتي انتهت، وعملية البحث عن مدرب جديد جارية الآن، وتم الإعلان عن رحيل سباليتي بعد الفوز على جنوى بنتيجة 3-2، وضمان التأهل مباشرة إلى دوري أبطال أوروبا".

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يشار إلى أن لوتشيانو سباليتي، خاض مع روما 75 مباراة، فاز خلالهم في 50 وتعادل في 11 وتلقى 11 هزيمة، وبلغت نسبة فوزه 66%.

الجدير بالذكر أن روما إحتل المركز الثاني هذا الموسم في جدول ترتيب الدوري الإيطالي "الكالتشيو"، برصيد 87 نقطة، خلف الفائز بالاسكوديتو يوفنتوس.