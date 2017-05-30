أخبار عاجلة

الأخبار - وزيرة التضامن : اليوم صرف تعويضات مصابي حادث المنيا الإرهابي -
«هوندا» تبتكر محطة لشحن 4 سيارات في آن واحد -
الأخبار - لقاء مصري روسي لبحث تعزيز العلاقات وقضايا المنطقة -
"مسقعة باللحم المفروم والبطاطس" علي طريقة طبخة ع السريع -
إصابة 3 أشخاص في مشاجرة بالخرطوش بسبب "البلياردو" -
4 يونيو.. نظر دعوى عرض البرامج الدينية على الأزهر والإفتاء قبل إذاعتها -
الأخبار - تواصل حملات إزالة التعديات على أراضي الدولة قبل يوم من نهاية الشهر الجاري -
سقوط عصابة الشرطة المزيفة للسطو على السيارات بالقليوبية -
الإحصاء: 4 آلاف جنية إنفاق الأسرة المصرية المدخنة سنوياً -
الصحة: فترة حكم الإخوان شهدت أكبر زيادة في أعداد السكان -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. رياضة
  3. التحرير

رسميًا.. روما يعلن رحيل سباليتي

Google+ Print
رسميًا.. روما يعلن رحيل سباليتي رسميًا.. روما يعلن رحيل سباليتي

التحرير

  • ارسال بياناتك
  • اضف تعليق

ارسال بياناتك

أعلن نادي روما الإيطالي، رحيل لوتشيانو سباليتي، مديره الفني عن أروقة الفريق، وذلك حسبما أعلن ذئاب روما، اليوم الثلاثاء، عبر الموقع الرسمي للجيلاروسي.

وكانت قد أفادت (ميدياست سبورت) الإيطالية، في وقت سابق أن لوتشيانو سباليتي، اقترب من الرحيل عن صفوف الذئاب، نهاية الموسم الحالي، وسيتولى القيادة الفنية لنادي إنتر لمدة موسمين مع خيار لسنة إضافية "ثالثة"، وبراتب سنوي يقدر بـ4 مليون يورو. 

وقال روما في بيانه الرسمي "علاقة روما مع المدرب سباليتي انتهت، وعملية البحث عن مدرب جديد جارية الآن، وتم الإعلان عن رحيل سباليتي بعد الفوز على جنوى بنتيجة 3-2، وضمان التأهل مباشرة إلى دوري أبطال أوروبا".

شاهد أيضا

يشار إلى أن لوتشيانو سباليتي، خاض مع روما 75 مباراة، فاز خلالهم في 50 وتعادل في 11 وتلقى 11 هزيمة، وبلغت نسبة فوزه 66%.

الجدير بالذكر أن روما إحتل المركز الثاني هذا الموسم في جدول ترتيب الدوري الإيطالي "الكالتشيو"، برصيد 87 نقطة، خلف الفائز بالاسكوديتو يوفنتوس.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

التحرير

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
عطل في الإنترنت عبر شبكة «TE Data» على مستوى الجمهورية

عطل في الإنترنت عبر شبكة «TE Data» على مستوى الجمهورية

وقف 3 عمال بشبكة مياه شرب بنها عن العمل

وقف 3 عمال بشبكة مياه شرب بنها عن العمل

بالصور || اعترافات مؤسس شبكة دعارة "البيه البواب".. الناس كتيرة ليه هو النهاردة ايه!

بالصور || اعترافات مؤسس شبكة دعارة "البيه البواب".. الناس كتيرة ليه هو النهاردة ايه!

اعترافات مؤسس شبكة دعارة "البيه البواب"..الناس كتيرة ليه هو النهاردة ايه!

اعترافات مؤسس شبكة دعارة "البيه البواب"..الناس كتيرة ليه هو النهاردة ايه!