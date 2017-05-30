تعرف على حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة

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يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن يسود، اليوم الثلاثاء، طقس معتدل على السواحل الشمالية، مائل للحرارة على الوجه البحري والقاهرة حتى شمال الصعيد، شديد الحرارة على جنوب الصعيد.

وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة، اليوم الثلاثاء، على محافظات ومدن مصر:

الصغرى العظمى

القاهرة 21 34

الإسكندرية 20 31

مطروح 19 28

بورسعيد 21 28

دمياط 20 28

الإسماعيلية 19 34

السويس 20 34

العريش 18 29

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الغردقة 26 37

شرم الشيخ 27 37

المنيا 20 35

الفيوم 22 34

أسيوط 22 37

سوهاج 23 38

الأقصر 25 41

أسوان 27 43

الوادي الجديد 23 43

قنا 25 40