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«بفطر وأنا سايق».. سائق مترو: اُنهي عملي بعد آذان المغرب بساعة ونصف

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«بفطر وأنا سايق».. سائق مترو: اُنهي عملي بعد آذان المغرب بساعة ونصف «بفطر وأنا سايق».. سائق مترو: اُنهي عملي بعد آذان المغرب بساعة ونصف

التحرير

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استضاف الإعلامي عمرو عبد الحميد، السائق بهيئة مترو الأنفاق أحمد إبراهيم، والسائق بهيئة النقل العام إيهاب حمدي، كي يسردوا خطة عملهم خلال شهر رمضان الكريم، وحرمانهم من «لمة» هذا الشهر وقت الإفطار مع أسرهم، وذلك خلال برنامجه «رأي عام»، على قناة «ten».

وقال السائق بهيئة المترو، إنه ينهى عمله أول يوم في رمضان الجاري بعد آذان المغرب بساعة ونصف، رغم أن الأسرة انتظرته في أول يوم للإفطار معهم، ولكن تأدية واجبه في العمل حرمهم من تلك اللحظة، مضيفًا: «أنا فطرت وأنا سايق قطار المترو، ووزعوا علينا وجبات».

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وأوضح السائق بهيئة النقل العام، أنه قليلًا ما يفطر مع أسرته من أجل أن يقوم بتوصيل كل مواطن لمنطقته كي يستطيع جميع الركاب الإفطار مع أسرهم، مضيفًا: «إحنا واجبنا نخدم الناس، بس ساعات الناس توقف الأتوبيس عشان تنزل تشتري حاجة نفطر بيها كلنا».

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