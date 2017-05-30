ارتفاع جديد في سعر الذهب اليوم الثلاثاء 30 مايو 2017 بالصاغة في مصر

سمر العشري

صرف الدولار في البنوك الرسمية المصرية وفي السوق السوداء بعد قرار البنك المركزي المصري الذي تم اتخاذه قبل أشهر قليلة بتحرير سعر صرف الجنيه المصري مقابل صرف العملات الأجنبية وفي مقدمتها الدولار ، وبالتالي ارتفعت أسعار الذهب لجميع العيارات سواء عيار 18 أو عيار 211 أو عيار 244 .

سعر الذهب اليوم الثلاثاء :

السعر العالمي : 1,267.75 دولار أمريكي.

الوحدة سعر الذهب بالجنيه المصري قد تختلف اسعار الذهب من محل صاغة لآخر عيار 24 723 إلى 726 عيار 22 663 إلى 665 عيار 21 633 إلى 635 عيار 18 543 إلى 544 عيار 14 422 إلى 423 عيار 12 362 إلى 363 الاونصة 22,499 إلى 22,570 الجنيه الذهب 5,064 إلى 5,080 الكيلو 723,429 إلى 725,714

المصدر: مصر 365

شبكةعيونالإخبارية

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