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«مصر فوق الجميع»: مطالب منى منير بحرق كتب الأزهر «تجاوز غير مقبول»

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«مصر فوق الجميع»: مطالب منى منير بحرق كتب الأزهر «تجاوز غير مقبول» «مصر فوق الجميع»: مطالب منى منير بحرق كتب الأزهر «تجاوز غير مقبول»

التحرير

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انتقد محمود عطية منسق ائتلاف فوق الجميع، مطالبات الدكتورة منى منير عضو مجلس النواب، بحرق كتب الأزهر بزعم أنها تحرض على العنف والإرهاب، قائلًا: «الفكرة ديه بتفكرنا بالتتار والمغول، ده تجاوز غير مقبول من أي حد، وموضوع خطير، من أعطاكي الحق في التفتيش والتنقيب في مناهج الأزهر».

وقال عطية، في مداخلة هاتفية لبرنامج «العاشرة مساء» تقديم الإعلامي وائل الإبراشي، على فضائية «دريم»، أمس الأثنين: «بهذه الطريقة تزرع الفتن، والتي أعتقد أن مطالبها ليس لها أساس من الصحة».

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ووجه حديثه إلى النائبة البرلمانية: «عيب مايصحش يطلع منك الكلام ده، فيه دكاترة هما اللي يحكموا ويتكلموا في هذا الأمر».

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التحرير

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