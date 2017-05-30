ضبط المتهمين بقتل الطفلة ليلى في دمياط.. "مليون جنيه" وراء ارتكاب الجريمة

دمياط – محمد إبراهيم:

أكد مصدر مطلع بمديرية أمن دمياط، إلقاء القبض على "إبراهيم.أ"، البالغ من العمر 26 عامًا، صاحب ورشة نجارة، المتهم الأول في اختطاف وقتل الطفلة ليلى ياسر عبد الرحمن شهاب الدين، الطالبة بالصف الثالث الابتدائي والبالغة من العمر 8 أعوام، فضلا عن "زغلول.إ"، 24 عامًا، عامل، مشيرًا إلى أن المتهمين يقيمان في مركز البرلس بمحافظة كفر الشيخ.

وأوضح المصدر لمصراوي، الثلاثاء، أن المتهمين اختطفا الطفلة لمساومة أهلها على فدية مقابل إطلاق سراحها لمرورهما بضائقة مالية ووصل المبلغ إلى مليون جنيه، واعترف المتهم الأول أمام جهات التحقيق عقب إلقاء القبض عليه أنهما وضعا لاصقًا على فم المجني عليها لكنها فارقت الحياة فقررا التخلص من الجثة بدفنها في أحد العمارات السكنية تحت الإنشاء بمدينة دمياط الجديدة.

وكشف المصدر الأمني عن أن المتهمين قررا خطف الطفلة بسبب معرفتهما بوالدها وهو صاحب معرض لبيع السيارات ويقيم في مركز كفر البطيخ، وأن المتهم الأول يعمل بالقرب من محل عمل والد المجني عليها، والذي حرر محضرًا رقم 892 إداري مركز كفر البطيخ لسنة 2017 فور اختفاء ابنته منذ حوالي شهر.

وعليه أمر اللواء نادر جنيدي مساعد وزير الداخلية ومدير أمن دمياط بتشكيل فريق بحث للتحري وكشف غموض الواقعة وضبط مرتكبيها وعقب تقنين الإجراءات وبالتنسيق مع إدارة البحث الجنائى بمديرية أمن كفر الشيخ جرى ضبط المتهمين وبمواجهتهما اعترفا بارتكابهما الواقعة وأرشدا عن مكان الجثة وجرى استخراجها، وباستدعاء والدها تعرف على الجثة وشيّع أهالي المركز الجثمان إلى مثواه الأخير.