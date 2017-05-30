شاهد.. إيفونا يهنئ الأهلي: «مبروك لعائلتي»

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حرص الجابوني ماليك إيفونا، مهاجم النادي الأهلي السابق، وتيانجين الصيني الحالي، على تهنئة النادي الأحمر بتتويجه ببطولة الدوري الممتاز، مساء الإثنين.

ونشر «إيفونا» عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي «إنستجرام» صورة للاعبي الأهلي، معلقًا عليها «مبروك لعائلتي».

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وحسم الأهلي، رسميًا، لقب الدوري للمرة الـ39 في تاريخه، بعد تعادله أمام مصر المقاصة، خلال المباراة التي أقيمت مساء الإثنين، على ملعب «السويس»، ضمن مباريات الجولة الـ30 ببطولة الدوري الممتاز.

رفع الأهلي بهذا الفوز رصيده إلى 78 نقطة منفردًا بصدارة جدول الدوري، ليحسم اللقب رسميًا لصالحه، بينما رفع المقاصة رصيده إلى 63 محتلًا المركز الثاني.

