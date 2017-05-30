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بالفيديو.. الشيخ عن عودته للأهلي: «الاتصالات انقطعت»

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بالفيديو.. الشيخ عن عودته للأهلي: «الاتصالات انقطعت» بالفيديو.. الشيخ عن عودته للأهلي: «الاتصالات انقطعت»

التحرير

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هنأ أحمد الشيخ، نجم فريق المقاصة، النادي الأهلي بتتويجه ببطولة الدوري الممتاز، مؤكدًا أن فريقه كان قريبًا من تحقيق الفوز بمواجهة الفريقين.

وأكد «الشيخ»، خلال تصريحاته لقناة «oN sport»، أن التوفيق حالفه في ركلة الجزاء التي سددها خلال اللقاء، وأحرز بها الهدف الأول لفريقه، مشيدًا بالدور الكبير الذي يقدمه إيهاب جلال مع الفريق الفيومي.

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وعن عودته للأهلي، في نهاية الموسم الحالي، بعد انتهاء إعارته، أشار اللاعب الدولي، إلى أنه تلقى اتصالات بالفعل من مسؤلي النادي الأحمر، لكنها كانت منذ فترة وانقطعت في الوقت الحالي. 

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التحرير

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