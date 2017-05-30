فيديو| إيهاب جلال: راض عن الأداء.. ومبروك للأهلي

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قال إيهاب جلال، المدير الفني لفريق مصر المقاصة، إنه راضٍ عن أداء فريقه أمام الأهلي، موجهًا الشكر للاعبيه على الروح العالية التي ظهروا بها.

وهنأ «جلال» خلال تصريحاته لقناة «oN sport»، النادي الأهلي بتتويجه رسميًا ببطولة الدوري الممتاز، متمنيًا تحسن نتائج الفريق الفيومي في السنوات المقبلة.

وعن منافسة الزمالك على المركز الثاني، أشار مدرب المقاصة، إلى أن هناك 4 مباريات متبقية على نهاية الموسم، موضحًا أن منافسة نادي كبير بحجم الفريق الأبيض أمر جيد، وأنه لا يهتم بأمر إعادة مباراة الفريقين من عدمها، قائلًا «مفيش حاجة اسمها كده، ده قرار وانتهى، ورغم كده إحنا متقدمين حتى لو تم إعادة المباراة».

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وحسم الأهلي، رسميًا، لقب الدوري للمرة الـ39 في تاريخه، بعد تعادله أمام مصر المقاصة، خلال المباراة التي أقيمت مساء الإثنين، على ملعب «السويس»، ضمن مباريات الجولة الـ30 ببطولة الدوري الممتاز.

بهذا الفوز، رفع الأهلي رصيده إلى 78 نقطة منفردًا بصدارة جدول الدوري، ليحسم اللقب رسميًا لصالحه، بينما رفع المقاصة رصيده إلى 63 محتلًا المركز الثاني.