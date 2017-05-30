الاتحاد الأوروبي يخطط لنشر شبكات "واي فاي" مجاني بآلاف الأماكن

بروكسل - (د ب أ):

أعلنت المفوضية الأوربية يوم الاثنين أن الهيئات الأوروبية وافقت على خطة لإقامة الالاف من نقاط الإنترنت الساخنة في مراكز المدن عبر التكتل بحلول عام 2020.

وستشهد الخطة الجديدة، التي وافق عليها البرلمان الأوروبي والمجلس الأوروبي والمفوضية الأوروبية، تخصيص 120 مليون يورو (6ر133 مليون دولار أمريكي) لتمويل خدمات إنترنت لاسلكية (واي فاي) مجانية وعامة في ما يتراوح بين 6 الاف إلى 8 الاف بلدية في جميع الدول الأعضاء بالاتحاد الأوروبي، وفقا لما ذكرته المفوضية في بيان لها.

وقال نائب الرئيس المسؤول عن السوق الرقمية الموحدة أندروس أنسيب: "إن مبادرة (واي فاي 4 إي يو) ستحسن الاتصال بشكل خاص في الأماكن التي يكون الوصول إلى الإنترنت فيها محدودا".

وأضاف أن تلك المبادرة "خطوة أولى مرحب بها، لكن لا يزال هناك الكثير الذي يتعين القيام به لتحقيق الربط عالي السرعة عبر أراضي الاتحاد الأوروبي بأكملها".

وقال المجلس الأوروبي إنه بموجب الخطة، ستتمكن البلديات والمكتبات والهيئات العامة الأخرى من تقديم طلب للحصول على تمويل لتركيب نقاط وصول لاسلكية محلية باستخدام اجراءات إدارية بسيطة.

وأعلن رئيس المفوضية الأوروبية جان كلود يونكر في خطابه عن حالة الاتحاد في سبتمبر 2016 أن مبادرة (واي فاي 4 إي يو) هي جزء من إصلاح الاتحاد الأوروبي فيما يتعلق بالاتصالات السلكية واللاسلكية، لتلبية احتياجات الاتحاد المتزايدة للاتصال وتعزيز القدرة التنافسية لأوروبا.