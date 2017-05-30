حول العالم في 24 ساعة

مصراوي Masrawy

إعداد - علاء المطيري:

أجرت كوريا الشمالية تجربة صاروخية جديدة أحدثت ردود فعل عالمية غاضبة، وقتلت الفيضانات 169 شخصًا في سيريلانكا، بينما قتل قرابة 100 شخص في مواجهة بين الجيش ومسلحي داعش في الفلبين، إضافة إلى مداهمة السلطات الأوكرانية اثنين من مقرات محرك البحث الروسي "إيديكس" بحثًا عن متهمين بالخيانة.

1- كوريا الشمالية تجري تجربة "صواريخ اعتراضية" جديدة

مذيعة التلفزيون الياباني تعلق على التجربة الصاروخية لكوريا الشمالية في طوكيو الإثنين (أ ف ب)

ذكرت وكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية، أن الزعيم الكوري الشمالي كيم جونج أون أشرف على الإطلاق التجريبي للصواريخ الاعتراضية الموجهة الجديدة "أرض- جو".

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2- مقتل 100 شخص في مواجهات بين الجيش ومسلحي "داعش" جنوب الفلبين

مركبة مدرعة للجيش الفلبيني في نقطة تفتيش على الطريق المؤدي لمدينة ماراوي جنوب البلاد الإثنين (أ ف ب)

لقى ما يقرب من 100 شخص مصرعهم، في مواجهات بين الجيش ومسلحي تنظيم "داعش" الإرهابي بمدينة "ماراوي" جنوب الفلبين.

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3- الفيضانات تقتل 169 شخصًا في سريلانكا

الفيضانات في سيريلانكا الإثنين (أ ف ب)

تسببت الفيضانات في سيريلانكا في مقتل 169 شخصًا بينما يواصل رجال الإغاثة عملهم لمساعدة ضحايا الفيضانات والانهيارات الأرضية الناتجة عنها.

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4- السلطات الأوكرانية تداهم مكاتب محرك البحث الروسي " يانديكس "

صحفيون أثناء تفتيش الشرطة الأوكرانية لمقر محرك البحث الروسي يانديكس في كييف الإثنين (أ ف ب)

داهمت السلطات الأوكرانية محرك البحث الروسي "يانديكس" في مدينتي كييف وأوديسا الأوكرانيتين، بحثًا عن متهمين بالخيانة.

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5- الكونغو توافق على الاستخدام التجريبي للقاح الإيبولا

تجارب معملية - أرشيفية

قالت وزارة الصحة في الكونغو، إنه تم السماح بالاستخدام التجريبي للقاح المضاد لفيروس إيبولا الذى أسفر عن وفاة أربعة اشخاص في شمال شرقي البلاد.

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