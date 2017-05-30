بالصور- تشييع جثمان الطفلة ليلى التي قتلها خاطفوها
بالصور- تشييع جثمان الطفلة ليلى التي قتلها خاطفوها
01:57 ص الثلاثاء 30 مايو 2017
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دمياط – محمد إبراهيم:
شيّع المئات من أهالي مركز كفر البطيخ بمحافظة دمياط، جثمان الطفلة ليلى ياسر عبد الرحمن، في الساعات الأولى من صباح اليوم الثلاثاء، بعدما عثر عليها جثة هامدة وجرى نقلها إلى مستشفى جامعة الأزهر بمدينة دمياط الجديدة لتشريح جثمانها، وبحسب مصدر طبي فإن الجثة متحللة منذ أكثر من عشرة أيام.
واصطف المئات من أهالي المركز أمام مسجد راشد للصلاة على المجني عليها قبل أن يواري جثمانها التراب في موكب حزين وسط دعوات أسرتها بالانتقام من قاتليها.
إلى هذا، كشف مصدر مطلع بمديرية أمن دمياط، عن أنه جرى إلقاء القبض على أحد الأشخاص المتهمين في اختطاف الطفلة بعد أن اختفت منذ حوالي شهر، موضحًا أنه يقيم بمحافظة كفر الشيخ وكان يعمل بدمياط خلال الآونة الأخيرة، وأرشد قوات الأمن إلى مكانها لكن فور ضباط إدارة البحث الجنائي وجدوها جثة هامدة. وأوضح المصدر أن التحقيقات جارية لضبط المتورطين في الجريمة.
وترددت أنباء عن أن شخصين اختطفا الطفلة للحصول على فدية قيمتها مليون جنيه، قبل أن تبلغ أسرتها قوات الشرطة، وهو الأمر الذي تحفظ والدها على التصريح به، واكتفى بقوله "ربنا يرحمها وحقها يرجع".
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