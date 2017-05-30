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حبس 17 متهمًا في قضية ثأر "هوارة المقطع" بالفيوم

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مصراوي Masrawy

حبس 17 متهمًا في قضية ثأر "هوارة المقطع" بالفيوم

01:34 ص الثلاثاء 30 مايو 2017

ارشيفية

الفيوم - حسين فتحي:

قررت نيابة مركز الفيوم حبس 17 متهمًا من المشاركين في مجزرة قرية هوارة المقطع، التى راح ضحيتها 5 أشخاص وأصيب خلالها 11 آخرين من عائلتي المزين والجرارية، قبل انطلاق مدفع الإفطار أول أيام شهر رمضان الكريم.

كانت أجهزة الأمن ألقت القبض على 10 متهمين من عائلة "المزين" و7 متهمين من عائلة "الجرارية"، عقب مقتل 4 أفراد من الجرارية وقتيل من المزين.

بدأت الأزمة بخلاف وقع في بداية العام 2016 بين عائلتي "الجرارية" و"المزينين"، على خلفية طلاق إحدى السيدات من عائلة المزينين، وسقوط قتيل في هذه الأحداث، التي تطورت إلى محاولة ثأر تجددت بمعركة بالأسلحة الآلية، أسفرت عن 5 قتلى.

وتفرض أجهزة الأمن سيطرتها حول منازل العائلتين إلى جانب تشديد الحراسة على مدخل القرية الواقع على طريق بني سويف/ الفيوم.

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