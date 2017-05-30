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فيديو| إيهاب جلال: سنخسر هذا الثنائي.. ولايوجد سبب للرحيل عن المقاصة

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فيديو| إيهاب جلال: سنخسر هذا الثنائي.. ولايوجد سبب للرحيل عن المقاصة فيديو| إيهاب جلال: سنخسر هذا الثنائي.. ولايوجد سبب للرحيل عن المقاصة

التحرير

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تحدث إيهاب جلال، المدير الفني لفريق المقاصة، مشيرًا إلى أن عقده مع الفريق الفيومي يستمر لموسمين اضافيين، ولا يوجد ما يدفعه لعدم الاستمرار في مهمته بعد الانتهاء من حل بعض الأمور الإدارية.

وقال «جلال» خلال تصريحاته لقناة oN sport، أن فريقه سيخسر جهود الثنائي، أحمد الشيخ وجون أنطوى، بعد انتهاء إعارتهما من النادي الأهلي، مؤكدًا أن المقاصة يمتلك عددا كبيرا من اللاعبين الجيدين الذين يثق فيهم وفي قدراتهم الفنية.

وأضاف، أنه لن يمانع في رحيل أى لاعب بالفريق بشرط ايجاد البديل، مفضلًا عدم الحديث في هذه الأمور حتى نهاية الموسم الجاري.

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وحسم الأهلي، رسميًا، لقب الدوري للمرة الـ39 في تاريخه، بعد تعادله أمام مصر المقاصة، خلال المباراة التي أقيمت مساء الإثنين، على ملعب «السويس»، ضمن مباريات الجولة الـ30 ببطولة الدوري الممتاز. 

بهذا الفوز، رفع الأهلي رصيده إلى 78 نقطة منفردًا بصدارة جدول الدوري، ليحسم اللقب رسميًا لصالحه، بينما رفع المقاصة رصيده إلى 63 محتلًا المركز الثاني. 

 

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التحرير

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