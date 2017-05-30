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كامل زاهر: الأهلي استحق اللقب عن جدارة

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كامل زاهر: الأهلي استحق اللقب عن جدارة كامل زاهر: الأهلي استحق اللقب عن جدارة

التحرير

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كتب: أحمد شحاتة وأحمد سعيد

أبدى كامل زاهر، أمين صندوق النادي الاهلي، سعادته الكبيرة بعد احتفاظ الأهلي، بدرع الدوري عقب تعادله الإيجابي مع المقاصة، بهدفين لكل منهما، مؤكدًا إن الأهلي استحق اللقب عن جدارة بعد تفوقه من بداية المسابقة لنهايتها وتربعه على قمتها دون هزيمة حتى الآن.

أضاف زاهر، إن الأهلي قدم موسمًا رائعًا، يستحق عليه التهنئة بعد الأداء القوي والنتائج الجيدة في موسم شاق ومرهق ذهنيًا وبدنيًا نجح خلاله الجهاز الفني بقيادة الكابتن حسام البدري، من تجاوز  كل الصعوبات التي واجهها في ظل ضغط المباريات واللعب في أكثر من مسابقة في وقت واحد.

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أوضح زاهر، إن تتويج الأهلي بدرع الدوري قبل نهاية المسابقة بأربعة أسابيع كاملة، يعد رسالة قوية يؤكد فيها الأهلي جدارته وتفوقه على جميع منافسيه وسط منافسة شرسة تعامل معها الجهاز الفني واللاعبين بنجاح وتركيز كبير يستحقون عليها التحية وتهنئة الجميع.

وشد زاهر على إن احتفاظ الأهلي بدرع الدوري سوف يتيح الفرصة أمام الفريق للتركيز من الآن في دوري الأبطال مؤكدًا إن التتويج المبكر بالدرع سوف يمنح الجهاز الفني واللاعبين دفعه معنوية كبيرة قبل مواجهة الوداد يوم الأحد القادم في الجولة الثالثة من دوري الأبطال.

وتوج الأهلي بلقب الدوري، بعد تعادله مع فريق مصر للمقاصة، بهدفين لكل منهما، في المباراة التي جمعت الفريقين مساء الأثنين، على ملعب الجيش بالسويس، في إطار منافسات الجولة الـ30 من الدوري المصري.

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