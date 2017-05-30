فيديو| سعد سمير: قدمنا موسمًا رائعًا

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قال سعد سمير، مدافع النادي الأهلي، أن فوز فريقه ببطولة الدوري الممتاز، جاء نتيجة تعب ومجهود الجميع من لاعبين وجهاز فني.

وأضاف «سمير»، خلال تصريحاته لقناة oN sport، أن الأهلي قدم موسما أكثر من رائع، وشهد حالة تركيز شديدة، ساهمت في تحقيق أرقام مميزة على جميع المستويات.

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وحسم الأهلي رسميًا، لقب الدوري للمرة الـ39 في تاريخه، بعد تعادله أمام مصر المقاصة، خلال المباراة التي أقيمت مساء الإثنين، على ملعب «السويس»، ضمن مباريات الجولة الـ30 ببطولة الدوري الممتاز.

بهذا الفوز، رفع الأهلي رصيده إلى 78 نقطة منفردًا بصدارة جدول الدوري، ليحسم اللقب رسميًا لصالحه، بينما رفع المقاصة رصيده إلى 63 محتلًا المركز الثاني.



