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محمود طاهر: الأهلي قدم موسمًا استثنائيًا.. وهدفنا إفريقيا

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محمود طاهر: الأهلي قدم موسمًا استثنائيًا.. وهدفنا إفريقيا محمود طاهر: الأهلي قدم موسمًا استثنائيًا.. وهدفنا إفريقيا

التحرير

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كتب:أحمد شحاتة وأحمد سعيد

هنأ محمود طاهر، رئيس النادي الأهلي، اللاعبين والجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي، بعد التتويج بلقب الدوري للمرة الـ39 في تاريخه، مشيرًا إلى أن هذا الإنجاز هو دليل على جهد اللاعبين والجهاز الفني طوال الموسم.

 وأهدى طاهر لقب الدوري إلى جماهير الأهلي، التي دائمًا ما تساند الفريق في الأوقات الصعبة، وطالبها بأن تكون داعمة للفريق في مباراة الوداد المغربي المقبلة ببطولة دوري أبطال إفريقيا.

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وأشار طاهر، إلى أن تحقيق لقب الدوري دون خسارة دليل على أن اللاعبين والجهاز الفني، قدموا موسمًا استثنائيًا لابد أن يختتم بالتتويج بدرع الدوري.

وأكد طاهر، أن بطولة إفريقيا هامة جدًا للفريق في الموسم الحالي، وذلك من أجل تحقيق لقبها للمرة التاسعة والعودة للمشاركة في بطولة كأس العالم للأندية.

وتوج الأهلي بلقب الدوري، بعد تعادله مع فريق للمقاصة، بهدفين لكل منهما، في المباراة التي جمعت الفريقين مساء الأثنين، على ملعب الجيش بالسويس، في إطار منافسات الجولة الـ30 من الدوري المصري.

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التحرير

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