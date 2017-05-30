فيديو| إكرامي: «حسمنا اللقب بمجهودنا وليس بالمجاملات»

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قال شريف إكرامي، حارس مرمى النادي الأهلي، أن فريقه حسم بطولة الدوري الممتاز عن جدارة واستحقاق، موجهًا التهنئة للجماهير والجهاز الفني ومجلس ادارة النادي.

وأضاف «إكرامي»، خلال تصريحاته لقناة oN sport، أن الفريق بذل مجهودًا كبيرًا طوال الموسم، وكان لديه رغبة قوية في الفوز بالبطولة، وتُوج باللقب بمجهوده وليس بالمجاملات.

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وحسم الأهلي رسميًا، لقب الدوري للمرة الـ39 في تاريخه، بعد تعادله أمام مصر المقاصة، خلال المباراة التي أقيمت مساء الإثنين، على ملعب «السويس»، ضمن مباريات الجولة الـ30 ببطولة الدوري الممتاز.

بهذا الفوز، رفع الأهلي رصيده إلى 78 نقطة منفردًا بصدارة جدول الدوري، ليحسم اللقب رسميًا لصالحه، بينما رفع المقاصة رصيده إلى 63 محتلًا المركز الثاني.

