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ميدو جابر: مبروك الدوري

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ميدو جابر: مبروك الدوري ميدو جابر: مبروك الدوري

التحرير

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طالب محمد جابر "ميدو"، جناح الأهلي، زملائه بعدم المبالغة في الاحتفال بالتتويج بلقب الدوري، والتركيز في مباراة الوداد المغربي في دوري أبطال إفريقيا.

وقال ميدو جابر، في تصريحات صحفية عقب نهاية لقاء المقاصة: "نحتفل بلقب الدوري ولكن بدون مبالغة، فأمامنا مباراة الوداد الإفريقية".

وأضاف جابر: "نعم توجنا بلقب الدوري وأسعدنا جماهير الأهلي ولكن أمامنا كأس والبطولة الإفريقية ونسعى للفوز بهما".

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وأوضح لاعب المقاصة السابق: "نسعى لإعادة دوري أبطال إفريقيا مرة أخرى إلى دولاب بطولات الأهلي".

وكان الأهلي قد توج بلقب الدوري، بعد تعادله مع فريق مصر للمقاصة، بهدفين لكل منهما، في المباراة التي جمعت الفريقين مساء الأثنين، على ملعب الجيش في السويس، في إطار الجولة الـ30 من الدوري المصري.

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التحرير

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