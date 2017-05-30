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أبو هشيمة عن تتويج الأهلي بالدوري: «إنتصار جديد لنادي القرن»

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أبو هشيمة عن تتويج الأهلي بالدوري: «إنتصار جديد لنادي القرن» أبو هشيمة عن تتويج الأهلي بالدوري: «إنتصار جديد لنادي القرن»

التحرير

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وجه رجل الأعمال أحمد أبوهشيمة، التهنئة للنادي الأهلي، بعد حصوله على بطولة الدوري للمرة الـ39 في تاريخه.

ونشر أبوهشيمة، على حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "إنتصار جديد لنادي القرن يضاف إلى قائمة طويلة من الإنتصارات المحلية والدولية .. مبروك لجماهير النادي الاهلي فوز ناديهم العريق بالدوري المصري".

وكان الأهلي قد توج بلقب الدوري، بعد تعادله مع فريق للمقاصة، بهدفين لكل منهما، في المباراة التي جمعت الفريقين مساء الأثنين، على ملعب الجيش في السويس، في إطار الجولة الـ30 من الدوري المصري.

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التحرير

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