فيديو| البدري يتحدث عن «كوليبالي» وعودة الشيخ وأنطوى

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قال حسام البدري، المدير الفني للنادي الأهلي، أن أزمة الإيفواري سليماني كوليبالي، مهاجم الفريق، في يد مجلس إدارة النادي، مشيرًا إلى أنه لايرغب في تشتيت الفريق، وأنه لا يتابع الأخبار المتعلقة بهذا الأمر.

وتحدث «البدري» خلال تصريحاته لقناة oN sport، عن الدفع بلاعبين واستبعاد آخرين، مؤكدًا أنه لا يضطهد أي لاعب، ويعمل من أجل مصلحة الفريق فقط.

وعن عودة جون أنطوى، وأحمد الشيخ، المعارين لفريق مصر المقاصة، أوضح البدري أن كل الاحتمالات واردة في هذا الشأن.

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وحسم الأهلي، رسميًا، لقب الدوري للمرة الـ39 في تاريخه، بعد تعادله أمام مصر المقاصة، خلال المباراة التي أقيمت مساء اليوم الإثنين، على ملعب «السويس»، ضمن مباريات الجولة الـ30 ببطولة الدوري الممتاز.

بهذا الفوز، رفع الأهلي رصيده إلى 78 نقطة منفردًا بصدارة جدول الدوري، ليحسم اللقب رسميًا لصالحه، بينما رفع المقاصة رصيده إلى 63 محتلًا المركز الثاني.

