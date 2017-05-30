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مستشار مفتي الجمهورية: المرأة أكثر صبرًا من الرجل

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مستشار مفتي الجمهورية: المرأة أكثر صبرًا من الرجل مستشار مفتي الجمهورية: المرأة أكثر صبرًا من الرجل

التحرير

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صرح الدكتور مجدي عاشور، المستشار العلمي لمفتي الجمهورية وأمين لجنة الفتوى، أن حكمة الصوم الأساسية هي الصبر، سواء الصبر في عمل الطاعات أو على الجوع والعطش، فلا يجوز في شهر رمضان الكريم أن نسب أو نقذف أى شخص مهما فعل معنا.

وأضاف أمين لجنة الفتوى خلال لقائه أمس الاثنين مع الإعلامية لمياء فهمي عبدالحميد في برنامج «وبكرة أحلى»، المذاع على قناة «النهار»، أننا يجب أن نقتدي بالمرأة في صبرها، فهي تقوم بإعداد الطعام وتذهب للعمل وتقود سيارتها أو تركب المواصلات، ولا نسمعها تسب أى شخص، فالمرأة في تكوينها أكثر صبرا من الرجل لتستطيع تربية الأبناء.

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واستكمل: «الصبر ثقافة وتربية، ولا يجب أن أخل بواجبات عملي بحجة الصيام أو أتشاجر في الطريق بنفس الذريعة، فيجب أن أعود نفسي على الصبر حتى أخذ جزاء الصابرين في النهاية».

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التحرير

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