تامر أمين: «أتمنى بيع النخوة للناس»

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قال الإعلامي تامر أمين إنه يتمنى بيع النخوة للناس والتي اختفت من حياتنا الفترة الماضية، مشددًا على إيمانه بمثل «اللي معاه قرش يساوي قرش».

وقال أمين في حواره أمس الاثنين ببرنامج «بيع واشتري»، على «نجوم إف إم»: «الجمهور أصبح ميالا للجدل والإثارة ولمن يعمل حالة من حالات العصف الذهني بصوت عالٍ لدرجة أن المجتمع يظل مشغولا في دوشة وصداع».

وأضاف: «أنا بحب فكرة البيع والشراء وأزعم أني من ألطف الناس اللي ممكن يبيعوا ويشتروا معاهم، وأسهل واحد يبيع ويشتري في ثانية، والصفقة تكون بالنسبة لي ناجحة، وكما قال رسولنا الكريم (رحم الله امرئ سامح إذا باع سامح إذا اشترى) ولو حتى خسران في البيعة أبيع».

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وعن الأمر الذي يتمنى بيعه للناس، أشار: «أبيع النخوة، هي موجودة ولكن مش عارف راحت فين، محتاج أنزل أدور مع الناس عليها، والمادة أصبحت هي الحاكمة وكل الناس أصبحت تبحث عنها وكل الناس أصبحت تحسبها أرقام بس، ولو صاحبي أقدر أبيعه برقم جيد لا أفكر».

وأردف: «اللي معاه قرش يساوي قرش، هو مثل يوجع ولكن للأسف واقعي، ومواقفي في ثورة يناير بدأ الأمر إنها خسارة وشافوا أني بخسر لأني لم أركب الموجة وعلى المستوى المهني حتى أنا خسرت وقعدت في البيت 8 أشهر، وأنا ساعتها رغم كل الضغوط وقلت إن إيماني بربنا ثابت ولا يتزعزع، وأنه سبحانه وتعالى عمره ما يعاقبني أني قلت الثواب والحق، وربنا عدله نافذ وبعد شهور قليلة ظهرت الرؤية والحمدلله إن 90% ما قلته في الوقت الصعب بتظهر وتحقق والحمدلله الخسارة تحولت إلى أضعاف أضعاف من المكاسب».

واستطرد: «جزء كبير من الإعلام فعلا الآن أصبح يبيع الوهم، وأنا شخص أنتقد زملائي وممارساتهم الإعلامية وقلت إن الدولة هي المقصرة لأنها تركت الساحة دون قوانين تنظم الإعلام وكأن ما يحدث على هواك يا دولة فلا تلومين الإعلاميين أو أشباههم إنهم يعملوا فتن ويتاجروا بالناس ويصنعون إعلام الشعوذة والدجل والدولة، وفي النهاية تأتي وتشتكي».