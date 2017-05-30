فيديو| عمرو أديب يسخر من الجيش القطري.. «إحنا مبنتهددش»

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سخر الإعلامي عمرو أديب، من استعراضات الجيش القطري، وأخذ يصفق ويرقص على الهواء، بعد انتشار مزاعم حول تهديدات قطر باحتلال مصر في نصف ساعة.

وأضاف أديب خلال تقديمه حلقة أمس الاثنين ببرنامج "كل يوم"، المذاع على قناة "أون لايف": "هتيجي على رأسك يا تميم في الأخر، واللي بتقوله عته وهبل وعبط، إيه الغازات اللي عندكم ريحتها ضربت طلعت على الدماغ، اعقلوا بقى وربنا يكرمكم، أنت بتعمل كدا ليه".

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ووصف تغريدة حمد الكواري، وزير الثقافة والإعلام القطري السابق، مرشح قطر لليونسكو، الذي هدد المصريين بأن حاكم قطر تميم بن حمد، سيحتل مصر في نصف ساعة، قائلًا: "إحنا مبنتهددش ومصر لا تموت، وأنت هتدفع الثمن غالي وصدقني وأنا بطولي هتدفع ثمن ده غالي وهفكرك".