فيديو| مشادة بين أستاذ أزهري ونائبة: «تعلمي قبل أن تتكلمي»

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وقعت مشادة كلامية بين النائبة في البرلمان، منى منير، وأستاذ العقيدة والفلسفة بجامعة الأزهر، عبدالمنعم فؤاد، نتيجة ما نسب إليها من مطالبة بحرق كتب بالمناهج الدراسية الأزهرية.

وقالت النائبة، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي وائل الإبراشي، عبر برنامج «العاشرة مساء»، المذاع على قناة «دريم» إن مناهج الأزهر بها ما يحض على الكراهية والإرهاب، ويجب التخلص منها.

ورد عليها "فؤاد" قائلًا إنها لا تملك دليلا واحدًا تثبت به صحة ما تقول، مطالبًا بتحويلها إلى لجنة القيم بالبرلمان، وعقب: «كيف لنائبة تقول هذا؟!، والعالم كله يرسل طلابه إلينا ليتعلموا صحيح الإسلام».

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ووجه فؤاد حديثه إلى البرلمانية: «عيب يا سيادة النائبة، عليك أن تبحثي وتتعلمي قبل أن تتكلمي، نحن نجل ونحترم البرلمان ولكن من العيب أن تخرج نائبة وتقول إنها تعتمد فيما تقول على الباحث الإسلامي أحمد عبده ماهر، فمن هو؟، وهل درس في الأزهر؟».