مواجهة مسلحة في غرب مدينة بريسبان الأسترالية إثر مقتل شرطي

سيدني - (د ب أ):

تتواصل مواجهة مسلحة غربي مدينة بريسبان الأسترالية حتى ساعة مبكرة من صباح اليوم الثلاثاء، وذلك بعد أن قتل رجل شرطي بالرصاص أثناء توقيفه من جانب مسؤولي المرور.

وقتل الشرطي بريت فورتي بعد أن فتح الرجل النار عندما تم توقيفه في لجنة مرورية بمنطقة لوكير فالي (100 كيلومتر غربي بريسبان) قبيل الساعة 0220 من مساء يوم الاثنين بالتوقيت المحلي (0420 بتوقيت جرينتش).

وذكرت وسائل إعلام محلية أن المشتبه به (40 عاما) لاذ بالفرار إلى منطقة أدغال مجاورة، تمكنت الشرطة في نهاية المطاف من حصاره في عقار ببلدة جاتون وهي الآن تتفاوض معه.

ويعتقد أن الرجل مسلح بمدفع رشاش، وفقا لما ذكرته وكالة أنباء "أستراليان اسوشيتد برس".

ويأتي مقتل الشرطي بعد ستة أعوام من مقتل المحقق داميان ليدينج عندما كان يتعامل مع عملية سطو مسلح في مدينة جولد كوست في كوينزلاند.

وقال إيان ستيوارت مفوض الشرطة في كوينزلاند في مؤتمر صحفي: "من المحزن جدا ليس فقط لجهاز الشرطة ولكن للمجتمع أننا فقدنا شرطيا جيدا".

وأضاف ستيوارت: "مهما كان الامر، سنحرص على حل هذه المسألة".