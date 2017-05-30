«فيفا» يهنئ «الأهلي» بلقب الدوري

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وجه الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا". التهنئة للنادي الأهلي، بعد حصوله على بطولة الدوري للمرة 39 في تاريخه.

ونشر الحساب الرسمي للفيفا، على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" : "تهانينا للنادي الأهلي التتويج بطلاً للدوري المصري موسم 2016-2017 للمرة 39 في تاريخه، ألف مبروك للنادي العريق وجماهيره العريضة ".

وكان الأهلي قد توج بلقب الدوري، بعد تعادله مع فريق مصر للمقاصة، بهدفين لكل منهما، في المباراة التي جمعت الفريقين مساء الأثنين، على ملعب الجيش بالسويس، في إطار منافسات الجولة الـ30 من الدوري المصري.