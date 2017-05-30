فيديو| البدري عن أداء الأهلي: «انظروا للأرقام»

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أكد حسام البدري، المدير الفني للنادي الأهلي، على سعادته بحسم لقب بطولة الدوري رسميًا، مؤكدًا أن مشوار البطولة لم يكن سهلًا بسبب ضغط المباريات، موجهًا الشكر للاعبين ومجلس ادارة النادي.

ورد «البدري» خلال تصريحاته لقناة oN sport، على تعليقات البعض بأن الفريق يحقق انتصارات دون تقديم أداء جيد، قائلًا: «إذا أجرينا احصائية بالنتائج سنجد الفريق الأحمر حقق أرقاما مميزة لم تحدث من قبل».

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وحسم الأهلي، رسميًا، لقب الدوري للمرة الـ39 في تاريخه، بعد تعادله أمام مصر المقاصة، خلال المباراة التي أقيمت مساء اليوم الإثنين، على ملعب «السويس»، ضمن مباريات الجولة الـ30 ببطولة الدوري الممتاز.

بهذا الفوز، رفع الأهلي رصيده إلى 78 نقطة منفردًا بصدارة جدول الدوري، ليحسم اللقب رسميًا لصالحه، بينما رفع المقاصة رصيده إلى 63 محتلًا المركز الثاني.

