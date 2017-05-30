سيد عبدالحفيظ يوجه رسالة إلى كوليبالي

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وجه سيد عبدالحفيظ، مدير الكرة بالأهلي، رسالة إلى سليمان كوليبالي، مهاجم الفريق، الهارب إلى لندن حذره فيه من خطورة تصرفه بالرحيل عن النادي دون الحصول على موافقة المسؤلين.

وقال عبدالحفيظ، في تصريحات عقب مباراة المقاصة :"تصرف كوليبالي غريب وغير مقبول ويجب أن يعلم أنه لن يستطيع اللعب لأي ناد في العالم إلا بموافقة الأهلي".

وأضاف مدير الكرة بالأهلي: " لن نترك حق الأهلي وسنطارد كوليبالي في كل مكان حتى نستعيد حقوق النادي".

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وتابع عبدالحفيظ: "أنصح كوليبالي بالعودة للأهلي مرة أخرى وتسوية الأمر بشكل ودي مع إدارة النادي لأن هذا هو الطريق الوحيد لإنهاء الأزمة".

وتوج الأهلي اليوم بلقب الدوري للمرة الـ39 في تاريخه بعد تعادله مع المقاصة بهدفين لكل منهما.