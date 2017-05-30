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رسميًا.. الأهلي بطلًا للدوري للمرة الـ39

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رسميًا.. الأهلي بطلًا للدوري للمرة الـ39 رسميًا.. الأهلي بطلًا للدوري للمرة الـ39

التحرير

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حسم الأهلي، رسميًا، لقب الدوري للمرة الـ39 في تاريخه، بعد تعادله أمام  المقاصة، خلال المباراة التي أقيمت مساء اليوم الإثنين، على ملعب «السويس»، ضمن مباريات الجولة الـ30 ببطولة الدوري الممتاز.

أنهى المارد الأحمر، الشوط الأول، متقدمًا بهدف أحرزه النيجيري جونيور أجايي في الدقيقة 23 من عمر الشوط، مستغلًا تمريرة باولن فوافي الخاطئة.

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وفي الشوط الثاني، أضاف وليد سليمان الهدف الثاني في الدقيقة 62، قبل أن يقلص أحمد الشيخ الفارق من ركلة جزاء في الدقيقة 71، واختتم الغاني جون أنطوى أهداف اللقاء في الدقيقة 75، لتنتهي المباراة بنتيجة 2/2. 

بهذا الفوز، رفع الأهلي رصيده إلى 78 نقطة منفردًا بصدارة جدول الدوري، ليحسم اللقب رسميًا لصالحه، بينما رفع المقاصة رصيده إلى 63 محتلًا المركز الثاني.

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التحرير

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