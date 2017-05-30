بوتين يبرر زيارة مارين لوبن الى روسيا
بوتين يبرر زيارة مارين لوبن الى روسيا
12:24 ص الثلاثاء 30 مايو 2017
فرساي (فرنسا) – (أ ش أ):
برر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين زيارة مارين لوبن زعيمة اليمين المتطرف الفرنسي إلى روسيا خلال حملة الانتخابات الرئاسة بفرنسا.
وقال بوتين ـ في مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره الفرنسي اليوم بقصر فرساي قرب باريس ـ إن مارين لوبن لم تقم بأول زيارة لها لموسكو بل تأتي إليها بانتظام.
وأضاف " نحن مستعدون لاستقبال الجميع ، وحين طلبت السيدة لوبن أن نستقبلها لماذا كنّا سنرفض؟ ، وكان سيبدو غريبا رفض هذا اللقاء في الوقت الذي تدعو فيه مارين لوبن الى تنمية العلاقات مع روسيا".
وتسائل بوتين " هل تعتقدون أننا لم نكن على علم باستطلاعات الرأي في فرنسا ، وأننا لم نر من الذي كان يحظى بدعم أغلبية الفرنسيين؟".
وتابع أنه لا يعتبر وجهات نظر السيدة لوبن لا سيما بشأن الاتحاد الاوروبي بلا أي معنى.
وكانت مارين لوبن قد زارت موسكو في 24 مارس خلال حملة الرئاسيات الفرنسية، وتم استقبالها لأول مرة بشكل رسمي من قبل الرئيس فلاديمير بوتين.
وأثارت زيارة مارين لوبن الى موسكو مخاوف من حدوث تدخل روسي محتمل في الانتخابات الرئاسية، لا سيما وأن عدة اتهامات وجهت اليها بمحاولة التأثير على الرئاسيات الأمريكية ، وهو ما نفاه الكرملين بشكل قاطع.
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