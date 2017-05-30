10 تصريحات × 24 ساعة

مصراوي Masrawy

إعداد - علاء المطيري:

قال وزير الخارجية الألماني زيجمار غابريال، إن تصرفات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أضعفت الغرب، ودعا الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، فرنسا إلى مكافحة الارهاب بشكل مشترك، واعتبر الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، أن طريقة إمساكترامب ليده أثناء السلام لم تكن بريئة، واتهم قائد الجيش الوطني الليبي المشير خليفة حفتر، دولة قطر بتمويل جماعات متطرفة مرتبطة بتنظيم القاعدة في ليبيا، بينما تقدم وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف بتعازيه لمصر في ضحايا حادث مقتل الأقباط في المنيا مطالبًا بالتصدي لتلك العمليات على كافة المستويات.

1- بوتين: من المستحيل محاربة الإرهاب وتقويض دولة تعاني مشاكل داخلية

الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في مدينة سوتشي الروسية في 18 مايو 2017 (أ ف ب)

دعا الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، فرنسا إلى مكافحة الارهاب بشكل مشترك، معربًا عن تأييده لحليفه الرئيس السوري بشار الأسد، وأضاف: "من المستحيل محاربة خطر الإرهاب في الوقت الذي يتم فيه تقويض كيان دولة تعاني مشاكل داخلية وتناقضات".

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2- ماكرون: مصافحة ترامب لم تكن بريئة

إيمانويل ماكرون بعد فوزه في الانتخابات الرئاسية الفرنسية في باريس في 8 مايو 2017 (أ ف ب)

قال الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، إن طريقة إمساك الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ليده أثناء السلام عليه لم تكن بريئة، مشيرًا إلى أن ترامب أراد أن يظهر أنه لن يقدم أي تنازلات حتى لو كانت صغيرة، أو رمزية".

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3- حفتر: قطر حولت جاليات الدول المجاورة إلى مليشيات إرهابية

قائد الجيش الوطني الليبي المشير خليفة حفتر - أرشيفية

اتهم قائد الجيش الوطني الليبي المشير خليفة حفتر، دولة قطر بتمويل جماعات متطرفة مرتبطة بتنظيم القاعدة، مضيفًا: "قطر حولت جاليات الدول المجاورة إلى مليشيات إرهابية تقاتل على الأراضي الليبية".

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4- عمدة باريس: "مهرجان النساء السود".. تمييز ضد البيض

عمدة باريس آن هيدالجو - أرشيفية

دعت عمدة باريس آن هيدالجو إلى حظر مهرجان "نيانسابو" للنساء السود في المدينة بدعوى أنه يستثني الأشخاص البيض، وأضافت: "احتفظ بحق ملاحقة المنظمين للمهرجان بسبب التمييز ضد البيض".

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5- مارين لوبن: يجب التعاون مع أمريكا وروسيا لمحاربة الإرهاب والتطرف

المرشحة السابقة للرئاسة الفرنسية مارين لوبان في باريس في 4 مايو 2017 (أ ف ب)

رحبت زعيمة اليمين المتطرف الفرنسي مارين لوبن بزيارة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إلى فرنسا، ودعت إلى التعاون مع روسيا وأيضا الولايات المتحدة الأمريكية لمحاربة الارهاب والتطرف باعتبارهما أبرز التحديات التي يواجهها المجتمع الدولي".

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6- منافس ميركل على منصب مستشار ألمانيا: ترامب لا يعول على التعاون الدولي

مارتن شولتس - منافس أنجيلا ميركل على منصب مستشار ألمانيا في الانتخابات القادمة - أرشيفية

اتهم مارتن شولتس - منافس أنجيلا ميركل على منصب مستشار ألمانيا في الانتخابات القادمة - الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بالابتزاز السياسي بعد انتهاء قمة مجموعة الدول الصناعية الكبرى السبع "جي7" التي لم تكلل بالنجاح إلى حد كبير. وأضاف: "ترامب لا يعول على التعاون الدولي، وإنما على الإنعزالية والحق المزعوم للأقوى".

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7- وزير خارجية العراق: الخوف من إيران ليس له مبرر

وزير الخارجية العراقي إبراهيم الجعفري - أرشيفية

أكد وزير الخارجية العراقي إبراهيم الجعفري أن العراق لن يقدم على الدخول بما وصفه بالمحاور المشبوهة، في إشارة إلى نتائج القمة "العربية الإسلامية الأمريكية" التي عقدت في الرياض في الحادي والعشرين من مايو الجاري، والتي قرر خلالها المجتمعون على إنشاء تحالف لمواجهة الإرهاب ووضع حد لتدخلات ايران في المنطقة، وأضاف: "الخوف من إيران ليس له مبرر".

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8- ترامب: تجربة كوريا الشمالية الصاروخية "صفعة على وجه الصين"

الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في الرياض في 21 مايو 2017 (أ ف ب)

وصف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب التجربة الصاروخية الأخيرة التي أجرتها كوريا الشمالية بأنها صفعة على وجه حليفتها الرئيسية الصين التي تحاول كبح جماحها، مضيفًا: "لقد اظهرت كوريا الشمالية عدم احترام كبير للصين".

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9- وزير خارجية ألمانيا: تصرفات ترامب أضعفت الغرب

وزير الخارجية الألماني زيجمار جابرييل في برلين في 23 أبريل 2017 (أ ف ب)

قال وزير الخارجية الألماني زيجمار جابريال، إن تصرفات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أضعفت الغرب، مضيفًا: "سياسات ترامب قصيرة النظر تقوض مصالح الاتحاد الأوروبي".

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10-لافروف عن "حادث المنيا": يجب مجابهة تلك العمليات على كافة المستويات

وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف في واشنطن في 2 فبراير 2017 (أ ف ب)

أعرب وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف، عن خالص تعازيه لأهالي ضحايا حادث إطلاق النار الإرهابي على قافلة من المواطنين الأقباط بمحافظة المنيا، مضيفًا: "مثل تلك العمليات يجب مجابهتها على كل المستويات".

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