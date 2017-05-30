بالصور.. محافظ الدقهلية يؤدي واجب العزاء في الإعلامية صفاء حجازي
بالصور.. محافظ الدقهلية يؤدي واجب العزاء في الإعلامية صفاء حجازي
12:38 ص الثلاثاء 30 مايو 2017
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الدقهلية - رامي القناوي:
قدم محافظ الدقهلية الدكتور أحمد الشعراوي، مساء اليوم الإثنين، واجب العزاء لأسرة الإعلامية صفاء حجازي رئيس اتحاد الإذاعة والتليفزيون، والتي وافتها المنية أمس إثر صراع طويل مع المرض.
وشارك المحافظ بواجب العزاء في السرادق الذي أقامته أسرة الإعلامية بمسجد النصر في المنصورة، بحضور القيادات التنفيذية والشعبية.
وقال المحافظ إن مصر والإعلام المصري والعربي فقدا قامة كبيرة وقيادة إعلامية واعية، كان لها تأثيرها البالغ في عقول وقلوب ملايين المشاهدين في مصر والعالم العربي لما قدمته من مواد إعلامية هادفة.
وكلف المحافظ بوضع صورة الإعلامية الفقيدة داخل متحف إعلام الدقهلية الموجود بديوان عام المحافظة، تخليدًا لذكرها ولتكون قدوة للأجيال القادمة على مر التاريخ باعتبارها إحدى أبناء محافظة الدقهلية التي تذخر بالعديد من العظماء.
حضر العزاء العديد من القيادات الإعلامية ورواد العمل الصحفي والإعلامي ولفيف من القيادات التنفيذية بالقاهرة والدقهلية.
يذكر أن أهالي مدينة طلخا شيعوا جثمان الإعلامية صفاء حجازي من مسقط رأسها بمسجد البازات في مدينة طلخا، في حضور عدد كبير من الأهالي.
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