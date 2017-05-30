مباحث التموين تداهم مصنعا لإنتاج مقطعات اللحوم بالوراق

مصراوي Masrawy

كتب - محمد شعبان:

داهم ضباط مباحث التموين بالجيزة، مصنعا غير مرخص لبيع مقطاع اللحوم بمنطقة الوراق.

وتمكن العميد مصطفى البكرين مدير مباحث التموين بالجيزة، من ضبط المديرر المسؤول وبحوزته 700 كجم لحوم وكبدة غير صالحة للاستهلاك الآدمي.

وكشفت التحريات تحت إشراف اللواء إبراهيم الديب، مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، أن مالك المصنع يقوم بتجميع كميات كبيرة من اللحوم منتهية الصلاحية، وإعادة تعبئتها في أطباق فوم ولصق تاريخ صلاحية جديد، وطرحها بالأسواق.

تم التحفظ على المضبوطات، وتحرر المحضر اللازم، وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.