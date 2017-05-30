العرب اليوم: مقبرة جماعية في الرقة و"الحشد الشعبي" تصل الحدود السورية

مصراوي Masrawy

إعداد - علاء المطيري:

أعلن الجيش اليمني سيطرة قواته على البوابة الغربية للقصر الجمهوري بمحافظة تعز، وذكرت الحكومة السورية أن حي برزة الدمشقي عاد إلى سيطرتها بعد إجلاء الآلاف من مسلحي المعارضة وعائلاتهم، واكتشفت قوات سوريا الديمقراطية مقابر جماعية لضحايا "داعش" في الرقة، ووصلت قوات الحشد الشعبي التي تقاتل التنظيم في العراق إلى الحدود "العراقية السورية".

1- الجيش اليمني يسيطر على البوابة الغربية للقصر الجمهوري في تعز

أحد المقاتلين الموالين للجيش اليمني على طريق تعز في 15 أبريل 2017 (أ ف ب)

أعلنت قوات الجيش الوطني الموالية للحكومة المعترف بها دولياً، اليوم الاثنين، سيطرتها على البوابة الغربية للقصر الجمهوري، بمحافظة تعز الواقعة على مسافة 275 كيلومترًا جنوب العاصمة صنعاء.

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2- النظام السوري يجلي آخر مسلحي المعارضة من حي برزة الدمشقي

أحد المسلحين في شرقي دمشق في 25 مايو 2016 (أ ف ب)

أعلنت السلطات الحكومية السورية عودة حي برزة الدمشقي إلى سيطرتها، بعد إجلاء الآلاف من مسلحي المعارضة وعائلاتهم باتجاه ريفي إدلب وحلب شمالي سوريا.

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3- قوات الحشد الشعبي تصل الحدود "العراقية - السورية"

قوات عراقية في حي الساحة بالموصل الإثنين (أ ف ب)

أعلن نائب رئيس هيئة الحشد الشعبي العراقية، أبو مهدي المهندس، وصول قوات الحشد إلى الحدود العراقية-السورية لمطاردة تنظيم "داعش" أقصى شمال غربي العراق من جهة محافظة نينوي.

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4- مروان البرغوثي يرفض تعليق إضرابه عن الطعام

متظاهرون يحملون صورة مروان البرغوثي في رام الله في 3 مايو 2017 (أ ف ب)

أكد نادي الأسير الفلسطيني أن الأسير القائد مروان البرغوثي عضو اللجنة المركزية لحركة فتح يرفض تعليق إضرابه المفتوح عن الطعام حتى عودته إلى سجن "هداريم".

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5- العثور على مقبرة جماعية تضم مئات الجثث بمحافظة الرقة

مسلحو "داعش" في الرقة في 24 يناير 2017 (أ ف ب)

أعلنت قوات سوريا الديمقراطية الكردية، العثورعلى مقبرة جماعية شرق مدينة الطبقة في محافظة الرقة، دفن فيها تنظيم داعش المئات من ضحاياه.

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