صورة وخبر: الموصل.. معركة مستمرة ونزوح كبير

حي الساحة بالموصل (أ ف ب)

كتب - علاء المطيري:

تواصل القوات العراقية تقدمها في القتال الدائرة بمدينة الموصل لاستعادتها من قبضة مسلحي تنظيم داعش الذي يسيطر على المدينة منذ صيف عام 2014.

ورصد مصور وكالة الأنباء الفرنسية جانبًا من آثار القتال الدائر في حي الساحة بالجانب الغربي من المدينة الذي مازال المسلحون يسيطرون على بعض المناطق فيه.

وتظهر الصورة آثار الدمار وطفل يركب دراجته بينما تظهر الصورة تصاعد أعمدة دخان وسط تسجيل أرقاما قياسية لأعداد المدنيين النازحين في العديد من المواقع التي تشهد عمليات عسكرية بين المسلحين والقوات العراقية والميليشيات المتعاونة معها.

وانطلقت المرحلة الأولى من معركة الموصل في أكتوبر الماضي وأدت إلى تحرير الجانب الشرقي من المدينة بينما تمثل المعارك الحالية جزءًا من المرحلة الثانية التي انطلقت في 19 فبراير الماضي لاستعادة الجانب الغربي وتحرير المدينة بالكامل.