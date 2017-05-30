"الجنايات" تستكمل سماع مرافعة دفاع المتهمين في قتل الصحفية ميادة أشرف
"الجنايات" تستكمل سماع مرافعة دفاع المتهمين في قتل الصحفية ميادة أشرف
12:12 ص الثلاثاء 30 مايو 2017
ارشيفية
كتب - طارق سمير:
تستكمل الدائرة 11 إرهاب بمحكمة جنايات القاهرة، المنعقدة فى أكاديمية الشرطة، اليوم الثلاثاء، سماع مرافعة دفاع 48 متهمًا من عناصر لجان العمليات النوعية بجماعة الإخوان، فى قضية أحداث العنف التى شهدتها منطقة "عين شمس"، وأسفرت عن مقتل الصحفية ميادة أشرف، والطفل شريف عبدالرؤوف، والمواطنة مارى جورج.
وأسندت النيابة العامة للمتهمين المنتمين لجماعة الإخوان الإرهابية، تدبير تجمهر بمنطقة عين شمس بتاريخ 28 مارس 2014 تنفيذا لأغراض إرهابية، حيث أطلقوا أعيرة نارية صوب المواطنين الرافضين لتجمهرهم، والإعلاميين، وقوات الشرطة، وأطلق أحد المتهمين عيارًا نارياً صوب الصحفية ميادة أشرف، في أثناء تصويرها أفعالهم الإجرامية، فأصابتها فى رأسها، مرديا إياها صريعة.
كما أطلق متهما آخر عيارًا نارياً صوب المواطنين الرافضين لتجمهرهم، أصاب الطفل شريف عبدالرؤوف في رأسه ما أودى بحياته، وأحاط المتهمون بسيارة المواطنة ماري سامح جورج، واعتدوا عليها، ثم أطلق أحدهم عيارًا نارياً أصاب المجني عليها، فأرداها قتيلة، وأضرموا النيران فى سيارتها عقب ذلك، فضلا عن شروعهم فى قتل مواطنين آخرين من رافضي تجمهرهم.
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