أخبار عاجلة

«هوندا» تبتكر محطة لشحن 4 سيارات في آن واحد -
الأخبار - لقاء مصري روسي لبحث تعزيز العلاقات وقضايا المنطقة -
"مسقعة باللحم المفروم والبطاطس" علي طريقة طبخة ع السريع -
إصابة 3 أشخاص في مشاجرة بالخرطوش بسبب "البلياردو" -
4 يونيو.. نظر دعوى عرض البرامج الدينية على الأزهر والإفتاء قبل إذاعتها -
الأخبار - تواصل حملات إزالة التعديات على أراضي الدولة قبل يوم من نهاية الشهر الجاري -
سقوط عصابة الشرطة المزيفة للسطو على السيارات بالقليوبية -
الإحصاء: 4 آلاف جنية إنفاق الأسرة المصرية المدخنة سنوياً -
الصحة: فترة حكم الإخوان شهدت أكبر زيادة في أعداد السكان -
«هنري» تجدد طلبها بعقد جلسة طارئة عن الإرهاب بحضور الحكومة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. حوادث و محاكم
  4. مصراوي Masrawy

اليوم.. الحكم على أمين شرطة وآخرين بتهمة قتل سيدة بالخطأ

Google+ Print

مصراوي Masrawy

اليوم.. الحكم على أمين شرطة وآخرين بتهمة قتل سيدة بالخطأ

12:08 ص الثلاثاء 30 مايو 2017

اليوم.. الحكم على أمين شرطة وآخرين بتهمة قتل سيدة بالخطأ

كتب - طارق سمير:

تصدر محكمة جنايات الجيزة برئاسة المستشار على الشناوى، اليوم الثلاثاء، حكمها على أمين شرطة، واثنين آخرين، لاتهامهما بقتل ربه منزل عن طريق الخطأ كانت تقف في شرفة منزلها عقب إطلاقهم أعيرة نارية من أسلحة آلية في عُرس بأحد الشوارع بمنطقه الطالبية.

تفاصيل القضية -حسبما جاءت فى الأوراق الرسمية- بدأت بتلقي قسم شرطة الطالبية بلاغًا من أهالي المنطقة يُفيد بمقتل ربه منزل نتيجة إصابتها بعدد من الطلقات النارية من سلاح أمين شرطة وآخرين أطلقوا وابل من الأعيرة النارية في أحد الأفراح المقامة بشارع ضيق بمنطقة الطالبية كتحية للعروسين.

وكشفت تحقيقات النيابة أن أمين الشرطة كان متواجد برفقة آخرين وبحوزتهم أسلحة آلية في حفل زفاف مقام بشارع بالطالبية، والسيدة القتيلة كانت تقف في شرفه منزلها شأنها كشأن باقي المتفرجين ويجاورها أطفالها الأربع لمتابعة أجواء الفرح، وفور وصول العروسين أطلق المتهمين، وابل من الأعيرة النارية فى الهواء، تعبيرًا عن الفرحة، لتُصيب إحدى الطلقات السيدة المجنى عليها في عنقها مما أودي بحياتها فى الحال وأصيب الجميع بحالة من الذعر وتحول الفرح إلى مآتم.

تم القبض على المتهمين وتحرر محضر وتولت النيابة العامة التحقيق، والتي أخلت سبيل المتهم الأول على ذمة القضية.

إعلان

الأخبار المتعلقة

  • إحباط ترويج 64 فرش حشيش في أوسيم

    إحباط ترويج 64 فرش حشيش في أوسيم

    أخبار
  • إخلاء سبيل رئيس تحرير الجمهورية بعد اتهامه بنشر مقال يُهين القضاء

    إخلاء سبيل رئيس تحرير الجمهورية بعد اتهامه بنشر مقال يُهين القضاء

    أخبار
  • حبس خال

    حبس خال "عريس أكتوبر" ومأمورية للقبض على ضابط ونجل برلماني في اتهامهم

    أخبار
  • مصدر: الضابط المتهم بقتل الطفل يوسف

    مصدر: الضابط المتهم بقتل الطفل يوسف "مختفي"

    أخبار

إعلان

إعلان

أخبار تهمك

  • صورة- كهربا يوضح موقف رامز جلال من جماهير الزمالك

    صورة- كهربا يوضح موقف رامز جلال من جماهير الزمالكرياضة

  • أسعار ومواصفات سيارة برنامج المقالب

    ومواصفات سيارة برنامج المقالب "رامز تحت الأرض"سيارات

  • ماذا يشاهد النقاد من مسلسلات رمضان 2017؟

    ماذا يشاهد النقاد من مسلسلات رمضان 2017؟فنون

  • محمد عادل إمام يسخر من رامز جلال في

    محمد عادل إمام يسخر من رامز جلال في "لمعي القط"فنون

  • وفاة الطفل يوسف داخل مستشفى جامعة 6 أكتوبر

    وفاة الطفل يوسف داخل مستشفى جامعة 6 أكتوبرأخبار

  • ماكرون: مصافحة ترامب لم تكن بريئة

    ماكرون: مصافحة لم تكن بريئةأخبار

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
أسعار الدولار والعملات في البنوك المصرية اليوم

أسعار الدولار والعملات في البنوك المصرية اليوم

بعد 4 أيام من الحادث.. ترامب يصف اعتداء بورتلاند بـ"غير المقبول"

بعد 4 أيام من الحادث.. ترامب يصف اعتداء بورتلاند بـ"غير المقبول"

8 الصبح - شوف أسعار الخضروات والفاكهة وياميش رمضان .. وأسعار الذهب والعملات الأجنبية

8 الصبح - شوف أسعار الخضروات والفاكهة وياميش رمضان .. وأسعار الذهب والعملات الأجنبية

أسعار العملات اليوم الثلاثاء 30 مايو 2017 في بنك مصر

أسعار العملات اليوم الثلاثاء 30 مايو 2017 في بنك مصر