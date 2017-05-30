اليوم.. الحكم على أمين شرطة وآخرين بتهمة قتل سيدة بالخطأ

كتب - طارق سمير:

تصدر محكمة جنايات الجيزة برئاسة المستشار على الشناوى، اليوم الثلاثاء، حكمها على أمين شرطة، واثنين آخرين، لاتهامهما بقتل ربه منزل عن طريق الخطأ كانت تقف في شرفة منزلها عقب إطلاقهم أعيرة نارية من أسلحة آلية في عُرس بأحد الشوارع بمنطقه الطالبية.

تفاصيل القضية -حسبما جاءت فى الأوراق الرسمية- بدأت بتلقي قسم شرطة الطالبية بلاغًا من أهالي المنطقة يُفيد بمقتل ربه منزل نتيجة إصابتها بعدد من الطلقات النارية من سلاح أمين شرطة وآخرين أطلقوا وابل من الأعيرة النارية في أحد الأفراح المقامة بشارع ضيق بمنطقة الطالبية كتحية للعروسين.

وكشفت تحقيقات النيابة أن أمين الشرطة كان متواجد برفقة آخرين وبحوزتهم أسلحة آلية في حفل زفاف مقام بشارع بالطالبية، والسيدة القتيلة كانت تقف في شرفه منزلها شأنها كشأن باقي المتفرجين ويجاورها أطفالها الأربع لمتابعة أجواء الفرح، وفور وصول العروسين أطلق المتهمين، وابل من الأعيرة النارية فى الهواء، تعبيرًا عن الفرحة، لتُصيب إحدى الطلقات السيدة المجنى عليها في عنقها مما أودي بحياتها فى الحال وأصيب الجميع بحالة من الذعر وتحول الفرح إلى مآتم.

تم القبض على المتهمين وتحرر محضر وتولت النيابة العامة التحقيق، والتي أخلت سبيل المتهم الأول على ذمة القضية.