أخبار عاجلة

«هوندا» تبتكر محطة لشحن 4 سيارات في آن واحد -
الأخبار - لقاء مصري روسي لبحث تعزيز العلاقات وقضايا المنطقة -
"مسقعة باللحم المفروم والبطاطس" علي طريقة طبخة ع السريع -
إصابة 3 أشخاص في مشاجرة بالخرطوش بسبب "البلياردو" -
4 يونيو.. نظر دعوى عرض البرامج الدينية على الأزهر والإفتاء قبل إذاعتها -
الأخبار - تواصل حملات إزالة التعديات على أراضي الدولة قبل يوم من نهاية الشهر الجاري -
سقوط عصابة الشرطة المزيفة للسطو على السيارات بالقليوبية -
الإحصاء: 4 آلاف جنية إنفاق الأسرة المصرية المدخنة سنوياً -
الصحة: فترة حكم الإخوان شهدت أكبر زيادة في أعداد السكان -
«هنري» تجدد طلبها بعقد جلسة طارئة عن الإرهاب بحضور الحكومة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. رياضة
  3. التحرير

أهلي جدة يتأهل لدور الـ8 في دوري أبطال آسيا

Google+ Print
أهلي جدة يتأهل لدور الـ8 في دوري أبطال آسيا أهلي جدة يتأهل لدور الـ8 في دوري أبطال آسيا

التحرير

  • ارسال بياناتك
  • اضف تعليق

ارسال بياناتك

تأهل فريق أهلي جدة السعودي، الى دور الـ8 من دوري أبطال آسيا، بعد تغلبه على فريق أهلي دبي الإماراتي، بثلاثة أهداف مقابل هدف، في إياب دور الـ16، الذي جمع بينهما مساء اليوم الإثنين، على استاد راشد بالإمارات.

افتتح تيسير الجاسم التسجيل للفريق السعودي في الدقيقة الـ18 من بداية المباراة، قبل أن يضيف حسين علي المقهوي، الهدف الثاني للضيوف في الدقيقة الـ24، لينتهي شوط المباراة الأول بتقدم أهلي جدة بهدفين نظيفين.

شاهد أيضا

وفي شوط المباراة الثاني، أضاف سعد عبد الأمير، الهدف الثالث للضيوف من ضربة جزاء في الدقيقة الـ72، وفي الدقيقة الـ91 سجل أسمواه جيان هدف أهلي دبي من ضربة جزاء.

وكانت مباراة الذهاب قد انتهت بالتعادل الإيجابي بين الفريقين (1-1).

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

التحرير

مواضيع متعلقة
«هوندا» تبتكر محطة لشحن 4 سيارات في آن واحد

«هوندا» تبتكر محطة لشحن 4 سيارات في آن واحد

سقوط عصابة الشرطة المزيفة للسطو على السيارات بالقليوبية

سقوط عصابة الشرطة المزيفة للسطو على السيارات بالقليوبية

الإحصاء: 4 آلاف جنية إنفاق الأسرة المصرية المدخنة سنوياً

الإحصاء: 4 آلاف جنية إنفاق الأسرة المصرية المدخنة سنوياً

الصحة: فترة حكم الإخوان شهدت أكبر زيادة في أعداد السكان

الصحة: فترة حكم الإخوان شهدت أكبر زيادة في أعداد السكان