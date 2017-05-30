أهلي جدة يتأهل لدور الـ8 في دوري أبطال آسيا

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تأهل فريق أهلي جدة السعودي، الى دور الـ8 من دوري أبطال آسيا، بعد تغلبه على فريق أهلي دبي الإماراتي، بثلاثة أهداف مقابل هدف، في إياب دور الـ16، الذي جمع بينهما مساء اليوم الإثنين، على استاد راشد بالإمارات.

افتتح تيسير الجاسم التسجيل للفريق السعودي في الدقيقة الـ18 من بداية المباراة، قبل أن يضيف حسين علي المقهوي، الهدف الثاني للضيوف في الدقيقة الـ24، لينتهي شوط المباراة الأول بتقدم أهلي جدة بهدفين نظيفين.

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وفي شوط المباراة الثاني، أضاف سعد عبد الأمير، الهدف الثالث للضيوف من ضربة جزاء في الدقيقة الـ72، وفي الدقيقة الـ91 سجل أسمواه جيان هدف أهلي دبي من ضربة جزاء.

وكانت مباراة الذهاب قد انتهت بالتعادل الإيجابي بين الفريقين (1-1).