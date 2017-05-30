نتنياهو يضيف وزيرين إلى مجلس الوزراء الأمني المصغر

تل ابيب - (د ب أ):

وافق وزراء الحكومة الإسرائيلية على طلب رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو إضافة وزير الطاقة والمياه يوفال شتاينيتز ووزير شؤون القدس ووزير حماية البيئة زئيف ألكين كأعضاء جدد في مجلس الوزراء الأمني.

وستدخل هذه الإضافات حيز التنفيذ اعتبارا من يونيو المقبل،حسبما ذكرت مساء اليوم الاثنين صحيفة "يديعوت احرونوت" في موقعها الإلكتروني .

يذكر أن مجلس الوزراء المصغّر يضم على الأقل ستة من كبار الوزراء، على رأسهم رئيس الحكومة الإسرائيلي، ويهدف إلى مساعدة الحكومة على صياغة السياسات، وتنفيذها، في قضايا العلاقات الدولية والأمن القومي.

ويشارك في اجتماعات المجلس الوزراء المصغر أيضا رئيس الأركان، رئيس مجلس الأمن القومي، ومديرَو وزارات الدفاع، الخارجية والمالية، ورئيس جهاز الأمن العام الإسرائيلي ( الشاباك)، والنائب العام حسب الحاجة.