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الشرطة البريطانية: نمر يقتل حارسة بحديقة حيوان في إنجلترا

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مصراوي Masrawy

الشرطة البريطانية: نمر يقتل حارسة بحديقة حيوان في إنجلترا

11:31 م الإثنين 29 مايو 2017

الشرطة البريطانية: نمر يقتل حارسة بحديقة حيوان في إنجلترا

ارشيفية

لندن - (د ب أ):

ذكرت الشرطة البريطانية، اليوم الاثنين، أن نمرا قتل حارسة بحديقة حيوانات في مقاطعة كامبريدج شاير جنوب شرقي إنجلترا.

وقالت شرطة كامبريدج شاير على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك "شهد الضباط حادثة خطيرة في حديقة حيوان هامرتون بارك، بمنطقة ستيبل جيدينج، حوالى الساعة 11:15 صباحا (1015 بتوقيت جرينتش) اليوم".

"دخل نمر حظيرة مسيجة مع حارسة، وللأسف توفيت حارسة حديقة الحيوان في مكان الحادث، ولم يهرب الحيوان من الحظيرة في أي وقت، ولا يعتقد أن الحادث يحمل شبهة ما".

وقد تم إخلاء حديقة الحيوان صباح اليوم الإثنين، بسبب الحادث الذى تعاملت معه الشرطة بإرسال إسعاف جوي.

وقالت حديقة الحيوان، في بيان عبر موقعها على الإنترنت "نشعر بالأسف لكن موظفينا يشعرون بالحزن الشديد لدرجة أنهم لايستطيعون التحدث مباشرة إلى وسائل الإعلام، حيث قتلت إحدي زميلاتنا في حديقة حيوان هامرتون صباح اليوم".

وأضاف البيان "يبدو أن هذا كان حادثا استثنائيا ".

وقالت حديقة الحيوان إنها ستغلق أبوابها اعتبارا من يوم غد الثلاثاء، فيما يجرى تحقيق كامل في الحادث.

وتضم الحديقة نحو 500 حيوان، في مساحتها البالغة 10 هكتارات.

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