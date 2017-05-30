الشرطة البريطانية: نمر يقتل حارسة بحديقة حيوان في إنجلترا
الشرطة البريطانية: نمر يقتل حارسة بحديقة حيوان في إنجلترا
11:31 م الإثنين 29 مايو 2017
ارشيفية
لندن - (د ب أ):
ذكرت الشرطة البريطانية، اليوم الاثنين، أن نمرا قتل حارسة بحديقة حيوانات في مقاطعة كامبريدج شاير جنوب شرقي إنجلترا.
وقالت شرطة كامبريدج شاير على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك "شهد الضباط حادثة خطيرة في حديقة حيوان هامرتون بارك، بمنطقة ستيبل جيدينج، حوالى الساعة 11:15 صباحا (1015 بتوقيت جرينتش) اليوم".
"دخل نمر حظيرة مسيجة مع حارسة، وللأسف توفيت حارسة حديقة الحيوان في مكان الحادث، ولم يهرب الحيوان من الحظيرة في أي وقت، ولا يعتقد أن الحادث يحمل شبهة ما".
وقد تم إخلاء حديقة الحيوان صباح اليوم الإثنين، بسبب الحادث الذى تعاملت معه الشرطة بإرسال إسعاف جوي.
وقالت حديقة الحيوان، في بيان عبر موقعها على الإنترنت "نشعر بالأسف لكن موظفينا يشعرون بالحزن الشديد لدرجة أنهم لايستطيعون التحدث مباشرة إلى وسائل الإعلام، حيث قتلت إحدي زميلاتنا في حديقة حيوان هامرتون صباح اليوم".
وأضاف البيان "يبدو أن هذا كان حادثا استثنائيا ".
وقالت حديقة الحيوان إنها ستغلق أبوابها اعتبارا من يوم غد الثلاثاء، فيما يجرى تحقيق كامل في الحادث.
وتضم الحديقة نحو 500 حيوان، في مساحتها البالغة 10 هكتارات.
إعلان
الأخبار المتعلقة
-
ترامب يعتبر قتل رجلين دافعا عن مسلمة محجبة "غير مقبول"
-
الجيش اليمني يسيطر على البوابة الغربية للقصر الجمهوري في تعز
-
الجيش اليمني يتقدم نحو مواقع الحوثيين وقوات صالح في تعز
-
الشرطة البريطانية تعتقل شخصًا آخر على صلة بتفجير مانشستر
إعلان
إعلان
أخبار تهمك
-
تعرف على عقوبة رجل أشعل سيجارته في حمام طائرة شرم الشيخهو وهي
-
سالم عبدالجليل يوجه رسالة للبابا تواضروس بعد إيقاف الأب مكاريأخبار
-
تشكيل الأهلي المتوقع.. البدري يجري 3 تغييرات أمام المقاصةرياضة
-
في ثالث أيام رمضان.. عامل يذبح زوجته في الشارع ويحاول الانتحارأخبار
-
ماذا يشاهد النقاد من مسلسلات رمضان 2017؟فنون
-
حدث ليلًا: الإطاحة بمدير أمن المنيا وحادث مروع بشرم ومعركة في الفيومأخبار