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مصرع ربة منزل في الشرقية على يد طفلتيها

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مصراوي Masrawy

مصرع ربة منزل في الشرقية على يد طفلتيها

11:35 م الإثنين 29 مايو 2017

مصرع ربة منزل في الشرقية على يد طفلتيها

ارشيفية

الشرقية - فاطمة الديب:

لقيت ربة منزل مصرعها، اليوم الإثنين، متأثرةً بإصابتها بجرح قطعي؛ إثر تدخلها لفض مشاجرة بين نجلتيها في دائرة مركز بلبيس بالشرقية.

تلقى مدير أمن الشرقية، اللواء رضا طبلية، إخطارًا من اللواء هشام خطاب، مدير المباحث الجنائية، بالعثور على جثة "سميرة. ك. الـ" 45 سنة - ربة منزل، مُقيمة بدائرة مركز بلبيس.

وتبين من التحريات الأولية، نشوب مشادة كلامية بين ابنتي المجني عليها "منة الله.م.م" 15 سنة - طالبة بالصف الثاني الإعدادي، وشقيقتها "فوزية" 10 سنوات - طالبة بالصف الرابع الابتدائي، تطورت إلى مشاجرة بالأيدي فحاولت الأم الفصل بينهن، إلا أن الأولى أصابتها بآلة حادة عن طريق الخطأ، أودت بحياتها.

تم التحفظ على الجثة بمشرحة مستشفى بلبيس، تحت تصرف النيابة العامة، والتحفظ على الطفلتين تحت تصرف النيابة العامة، وحرر عن ذلك المحضر رقم 5376 إداري مركز شرطة بلبيس لسنة 2017​

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