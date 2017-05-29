أخبار عاجلة

الأخبار - وزيرة التضامن : اليوم صرف تعويضات مصابي حادث المنيا الإرهابي -
«هوندا» تبتكر محطة لشحن 4 سيارات في آن واحد -
الأخبار - لقاء مصري روسي لبحث تعزيز العلاقات وقضايا المنطقة -
"مسقعة باللحم المفروم والبطاطس" علي طريقة طبخة ع السريع -
إصابة 3 أشخاص في مشاجرة بالخرطوش بسبب "البلياردو" -
4 يونيو.. نظر دعوى عرض البرامج الدينية على الأزهر والإفتاء قبل إذاعتها -
الأخبار - تواصل حملات إزالة التعديات على أراضي الدولة قبل يوم من نهاية الشهر الجاري -
سقوط عصابة الشرطة المزيفة للسطو على السيارات بالقليوبية -
الإحصاء: 4 آلاف جنية إنفاق الأسرة المصرية المدخنة سنوياً -
الصحة: فترة حكم الإخوان شهدت أكبر زيادة في أعداد السكان -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. مصراوي Masrawy

التعليم العالي تبحث "إنتاج ألياف النانو مترية وتطبيقاتها في هندسة الأنسجة"

Google+ Print

مصراوي Masrawy

التعليم العالي تبحث "إنتاج ألياف النانو مترية وتطبيقاتها في هندسة الأنسجة"

11:27 م الإثنين 29 مايو 2017

ارشيفية

كتبت- داليا شبل:

عقد معهد بحوث التكنولوجيا المتقدمة والمواد الجديدة بالهيئة العامة لمدينة برج العرب ورشة عمل بعنوان "تقنية الغزل الكهربائي كطريقة فعالة في إنتاج الألياف النانو مترية وتطبيقاتها في مجال هندسة الأنسجة".

وقالت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي- في بيان اليوم، أن الدكتورة شيو مى مو من جامعة دونهاو الصينية استعرضت طرق الغزل الكهربائي كشحنة كهربائية لسحب ألياف فائقة الدقة من سائل بمقياس الميكرو أو النانو.

وشهد الورشة الدكتور هشام سليمان، عميد معهد بحوث التكنولوجيا المتقدمة والمواد الجديدة، وأعضاء هيئة البحوث ومعاونيهم.

وجاءت تلك الورشة برعاية الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، وإشراف الدكتورة مها الدملاوى مدير مدينة الأبحاث العلمية والتطبيقات التكنولوجية.

جدير بالذكر أن إنتاج الألياف النانوية بتقنية الغزل الكهربائي أفضل من الطرق التقليدية الأخرى ويمثل خطوة هامة للمتخصصين في المجال.

إعلان

الأخبار المتعلقة

  • التعليم العالي تستعرض إجراءات

    التعليم العالي تستعرض إجراءات "الوافدين" للتيسير على الطلاب السعوديين

    أخبار
  • فوز 55 عالمًا مصريًا بجوائز الدولة في العلوم لعام 2016

    فوز 55 عالمًا مصريًا بجوائز الدولة في العلوم لعام 2016

    أخبار
  • فتح باب التقدم لإنشاء الجامعات الخاصة والأهلية الجديدة غدًا الأحد

    فتح باب التقدم لإنشاء الجامعات الخاصة والأهلية الجديدة غدًا الأحد

    أخبار
  • التعليم العالي: طوارئ بمستشفيات جامعتي بني سويف والمنيا

    التعليم العالي: طوارئ بمستشفيات جامعتي بني سويف والمنيا

    أخبار

إعلان

إعلان

أخبار تهمك

  • "النواب" يحيل مشروع قانون لخفض سن القضاة لـ"التشريعية"أخبار

  • حدث ليلًا: الإطاحة بمدير أمن المنيا وحادث مروع بشرم ومعركة في الفيوم

    حدث ليلًا: الإطاحة بمدير أمن المنيا وحادث مروع بشرم ومعركة في الفيومأخبار

  • تفاصيل إصابة نائب مأمور قسم الصف بـ3 طعنات

    تفاصيل إصابة نائب مأمور قسم الصف بـ3 طعناتأخبار

  • مرتضى يعبر عن غضبه رغم الفوز على الداخلية

    مرتضى يعبر عن غضبه رغم الفوز على الداخليةرياضة

  • وفاة الطفل يوسف داخل مستشفى جامعة 6 أكتوبر

    وفاة الطفل يوسف داخل مستشفى جامعة 6 أكتوبرأخبار

  • ماكرون: مصافحة ترامب لم تكن بريئة

    ماكرون: مصافحة لم تكن بريئةأخبار

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
بعد 4 أيام من الحادث.. ترامب يصف اعتداء بورتلاند بـ"غير المقبول"

بعد 4 أيام من الحادث.. ترامب يصف اعتداء بورتلاند بـ"غير المقبول"

وزير خارجية ألمانيا: تصرفات ترامب أضعفت الغرب

وزير خارجية ألمانيا: تصرفات ترامب أضعفت الغرب

ترامب يعتبر قتل رجلين دافعا عن مسلمة محجبة "غير مقبول"

ترامب يعتبر قتل رجلين دافعا عن مسلمة محجبة "غير مقبول"

منافس ميركل يدعو كل الديمقراطيات في أوروبا إلى الوقوف في وجه ترامب

منافس ميركل يدعو كل الديمقراطيات في أوروبا إلى الوقوف في وجه ترامب