التعليم العالي تبحث "إنتاج ألياف النانو مترية وتطبيقاتها في هندسة الأنسجة"

كتبت- داليا شبل:

عقد معهد بحوث التكنولوجيا المتقدمة والمواد الجديدة بالهيئة العامة لمدينة برج العرب ورشة عمل بعنوان "تقنية الغزل الكهربائي كطريقة فعالة في إنتاج الألياف النانو مترية وتطبيقاتها في مجال هندسة الأنسجة".

وقالت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي- في بيان اليوم، أن الدكتورة شيو مى مو من جامعة دونهاو الصينية استعرضت طرق الغزل الكهربائي كشحنة كهربائية لسحب ألياف فائقة الدقة من سائل بمقياس الميكرو أو النانو.

وشهد الورشة الدكتور هشام سليمان، عميد معهد بحوث التكنولوجيا المتقدمة والمواد الجديدة، وأعضاء هيئة البحوث ومعاونيهم.

وجاءت تلك الورشة برعاية الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، وإشراف الدكتورة مها الدملاوى مدير مدينة الأبحاث العلمية والتطبيقات التكنولوجية.

جدير بالذكر أن إنتاج الألياف النانوية بتقنية الغزل الكهربائي أفضل من الطرق التقليدية الأخرى ويمثل خطوة هامة للمتخصصين في المجال.