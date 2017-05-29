التعليم العالي تبحث "إنتاج ألياف النانو مترية وتطبيقاتها في هندسة الأنسجة"
التعليم العالي تبحث "إنتاج ألياف النانو مترية وتطبيقاتها في هندسة الأنسجة"
11:27 م الإثنين 29 مايو 2017
ارشيفية
كتبت- داليا شبل:
عقد معهد بحوث التكنولوجيا المتقدمة والمواد الجديدة بالهيئة العامة لمدينة برج العرب ورشة عمل بعنوان "تقنية الغزل الكهربائي كطريقة فعالة في إنتاج الألياف النانو مترية وتطبيقاتها في مجال هندسة الأنسجة".
وقالت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي- في بيان اليوم، أن الدكتورة شيو مى مو من جامعة دونهاو الصينية استعرضت طرق الغزل الكهربائي كشحنة كهربائية لسحب ألياف فائقة الدقة من سائل بمقياس الميكرو أو النانو.
وشهد الورشة الدكتور هشام سليمان، عميد معهد بحوث التكنولوجيا المتقدمة والمواد الجديدة، وأعضاء هيئة البحوث ومعاونيهم.
وجاءت تلك الورشة برعاية الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، وإشراف الدكتورة مها الدملاوى مدير مدينة الأبحاث العلمية والتطبيقات التكنولوجية.
جدير بالذكر أن إنتاج الألياف النانوية بتقنية الغزل الكهربائي أفضل من الطرق التقليدية الأخرى ويمثل خطوة هامة للمتخصصين في المجال.
إعلان
الأخبار المتعلقة
-
التعليم العالي تستعرض إجراءات "الوافدين" للتيسير على الطلاب السعوديين
-
فوز 55 عالمًا مصريًا بجوائز الدولة في العلوم لعام 2016
-
فتح باب التقدم لإنشاء الجامعات الخاصة والأهلية الجديدة غدًا الأحد
-
التعليم العالي: طوارئ بمستشفيات جامعتي بني سويف والمنيا
إعلان
إعلان
أخبار تهمك
-
"النواب" يحيل مشروع قانون لخفض سن القضاة لـ"التشريعية"أخبار
-
حدث ليلًا: الإطاحة بمدير أمن المنيا وحادث مروع بشرم ومعركة في الفيومأخبار
-
تفاصيل إصابة نائب مأمور قسم الصف بـ3 طعناتأخبار
-
مرتضى يعبر عن غضبه رغم الفوز على الداخليةرياضة
-
وفاة الطفل يوسف داخل مستشفى جامعة 6 أكتوبرأخبار
-
ماكرون: مصافحة ترامب لم تكن بريئةأخبار