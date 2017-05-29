الاتحاد الأفريقي: أطراف الأزمة الليبية ستجتمع في ملابو لتشكيل حكومة وحدة

الخرطوم - (د ب أ) :

أعلن رئيس الاتحاد الأفريقي رئيس جمهورية غينيا الفا كوندي، عن عقد اجتماع لأطراف الأزمة الليبية في ملابو عاصمة غينيا الاستوائية للاتفاق على حكومة وحدة وطنية.

وقال كوندي في مؤتمر صحفي مشترك مع الرئيس السوداني عمر البشير؛ عقد بالقصر الرئاسي في ختام زيارته للسودان مساء اليوم - إنه عقد لقاءات مع أطراف ليبية شملت مجلس النواب ورئيس المؤتمر الوطني وحكومة الإنقاذ في طرابلس والملك ادريس وزعماء القبائل في الجنوب، وسيلتقي المشير خليفة حفتر( الذي عينه مجلس النواب المنتخب قائداً عاما لـلجيش الوطني الليبي)، لهذا الغرض،بحسب وكالة الأنباء السودانية (سونا).

وأكد حرصه على إيجاد حل للأزمة في ليبيا، مبينًا أن القمة الأفريقية الأخيرة أكدت أن الدور الأفريقي هو الأساس في حل الأزمة الليبية.

وأكد تطلعه إلى دعم السودان ومساندته الى جهوده الرامية لإنهاء الانفلات والمساعدة في حل الأزمة.

وجدد كوندي تحذيره من التدخل في الشأن الليبي وعدم التورط فيه.

وقال" حذرنا عند اندلاع الأزمة بأن التدخل في الشؤون الداخلية الليبية سيقود الى (صوملة ليبيا) وبالتالي لا وجود للدولة إلى جانب انتشار السلاح في جميع أنحاء القارة الأفريقية".

وقال رئيس الاتحاد الأفريقي إنه زار كلاً من الإمارات وتركيا وتحدث معهم عن عدم التدخل في الشؤون الأفريقية وترك المشاكل الأفريقية للأفارقة لمعالجتها.

يذكر أن ليبيا تشهد انفلاتا أمنيا منذ الإطاحة بالزعيم معمر القذافي وقتله في عام 2011، إضافة الى تنازع ثلاث حكومات على إدارتها وهى حكومة الوفاق الوطني المدعومة دوليا ،والحكومة المؤقتة المنبثقة عن مجلس النواب المنتخب، وحكومة الانقاذ المنبثقة عن المؤتمر الوطني العام المنتهية ولايته.